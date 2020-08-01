В Ереване заявили о закомплексованности Украины

"Скажу так, у Украины будто есть закомплексованность при восприятии сути нагорно-карабахского конфликта, понимания тех серьезнейших угроз, с которыми сталкивается народ Арцаха (самоназвание Карабаха - ред.), Республика Арцах, той реальной угрозы, которая касается безопасности нашего региона. Есть закомплексованность при дифференцировании и оценке конфликтов по их значимости, сущности, истории. С этой точки зрения у нас здесь есть несогласие", - сказал Мнацаканян в интервью армянскому телеканалу "Шант".