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В Ереване заявили о закомплексованности Украины
Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян считает, что у Украины есть закомплексованность при восприятии сути карабахского конфликта. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T00:35
ситуация на армяно-азербайджанской границе
зограб мнацаканян
нагорный карабах
мид украины
азербайджан
армения
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в мире
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, зограб мнацаканян, нагорный карабах, мид украины, азербайджан, армения, украина, в мире

В Ереване заявили о закомплексованности Украины

00:29 01.08.2020 (обновлено: 00:35 01.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 7 июня 2018
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 7 июня 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 1 авг - РИА Новости. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян считает, что у Украины есть закомплексованность при восприятии сути карабахского конфликта.
Ранее МИД Украины выступил с заявлением по поводу июльской эскалации на армяно-азербайджанской границе, в котором отмечается, что Киев выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в международно признанных границах. Там же указывается на необходимость продолжения поиска путей мирного решения карабахского конфликта на основе резолюций Совета Безопасности ООН, на выполнении ряда положений которых настаивает Азербайджан.

"Скажу так, у Украины будто есть закомплексованность при восприятии сути нагорно-карабахского конфликта, понимания тех серьезнейших угроз, с которыми сталкивается народ Арцаха (самоназвание Карабаха - ред.), Республика Арцах, той реальной угрозы, которая касается безопасности нашего региона. Есть закомплексованность при дифференцировании и оценке конфликтов по их значимости, сущности, истории. С этой точки зрения у нас здесь есть несогласие", - сказал Мнацаканян в интервью армянскому телеканалу "Шант".

По его словам, Ереван в течение двух лет ведет последовательную работу с украинской стороной. "С дружественным народом Украины у нас нет никаких комплексов, никаких проблемы, и мы продолжим последовательно работать в этом направлении", - сказал министр. Он добавил, что Ереван доводит до сведения Киева позицию армянской стороны.
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"Мы терпеливы и продолжим это делать. Но и продолжим считать неприемлемыми позиции, оторванные от действительности, основанные на таких всеобщих подходах. Это не принесет никакой пользы ни региону, ни им, ни нам", - отметил министр.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеЗограб МнацаканянНагорный КарабахМИД УкраиныАзербайджанАрменияУкраинаВ мире
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