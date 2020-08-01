МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Россия возобновляет полеты за рубеж после длительного перерыва, вызванного пандемией коронавируса. С 1 августа можно будет улететь в Россия возобновляет полеты за рубеж после длительного перерыва, вызванного пандемией коронавируса. С 1 августа можно будет улететь в Великобританию Турцию , а в Танзанию , которая также значится в списке разрешенных для вылета стран, пока рейсов нет.

Регулярные и чартерные полеты в другие страны прекратились 27 марта. Исключение составляли только вывозные рейсы, которыми россияне возвращались на родину (а иностранцы — за рубеж), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие. За это время авиаперевозки значительно снизились: например, в июне пассажирами международных рейсов стали всего 40,3 тысячи человек — 0,7 процента от уровня прошлого года.

Когда и куда летим?

Как сообщала Росавиация , первые рейсы выполнят " Аэрофлот ", "Победа", Turkish Airlines и Pegasus Airlines.

С 1 августа "Аэрофлот" начинает регулярные полеты в Стамбул , а с 10 августа — в Анталью . "Победа" с 1 августа также открывает полеты в Стамбул, с 10-го — в два аэропорта Антальи (Анталья и Газипаша), со 2 сентября — в Даламан.

S7 Airlines и "Россия" с 10 августа также начнут летать в Анталью. S7 планирует полеты и в Даламан.

Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Azur air с 10 августа запускает рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан из Москвы

Возобновляет регулярные рейсы турецкая Pegasus Airlines. В ее расписании на 1 августа значится рейс из Стамбула в Москву.

С 1 августа можно будет улететь и в Великобританию — "Аэрофлот" планирует два регулярных рейса из Москвы в Лондон . Завтра, как ожидается, полеты возобновит British Airways, которая намерена выполнять два рейса в неделю из Лондона в Москву.

Московский аэропорт Внуково сообщил, что "Победа", Turkish Airlines, Azur Air и iFly будут летать из него в Стамбул, Анкару , Анталью, Даламан и Бодрум, а Wizz Air UK — в Лондон-Лутон.

О планах летать в Танзанию пока не сообщал ни один перевозчик.

Интересы туристов

Представители туристического бизнеса не отмечают заметного спроса на поездки в Великобританию и Танзанию, но фиксируют повышенный интерес к отдыху в Турции.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заверила, что появление на рынке турецких курортов никак не сказалось на популярности внутреннего туризма. Она объяснила это тем, что большинство россиян уже определились с планами на отдых и не готовы их менять.

Многие опасаются лететь в Турцию на первых чартерах, так как хотят дождаться возвращения первых туристов и послушать отзывы. Есть и те, кто боится, что планы операторов вновь изменятся, из-за чего возникнут проблемы с возвратом денег.