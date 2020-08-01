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Россия возобновляет полеты за рубеж
Россия возобновляет полеты за рубеж после длительного перерыва, вызванного пандемией коронавируса. С 1 августа можно будет улететь в Великобританию и Турцию, а... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T09:07
туризм
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майя ломидзе
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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ifly, майя ломидзе, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), великобритания, лондон, турция, стамбул, ростов-на-дону, танзания, общество

Россия возобновляет полеты за рубеж

00:16 01.08.2020 (обновлено: 09:07 01.08.2020)
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CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Россия возобновляет полеты за рубеж после длительного перерыва, вызванного пандемией коронавируса. С 1 августа можно будет улететь в Великобританию и Турцию, а в Танзанию, которая также значится в списке разрешенных для вылета стран, пока рейсов нет.
Регулярные и чартерные полеты в другие страны прекратились 27 марта. Исключение составляли только вывозные рейсы, которыми россияне возвращались на родину (а иностранцы — за рубеж), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие. За это время авиаперевозки значительно снизились: например, в июне пассажирами международных рейсов стали всего 40,3 тысячи человек — 0,7 процента от уровня прошлого года.
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Когда и куда летим?

Как сообщала Росавиация, первые рейсы выполнят "Аэрофлот", "Победа", Turkish Airlines и Pegasus Airlines.
С 1 августа "Аэрофлот" начинает регулярные полеты в Стамбул, а с 10 августа — в Анталью. "Победа" с 1 августа также открывает полеты в Стамбул, с 10-го — в два аэропорта Антальи (Анталья и Газипаша), со 2 сентября — в Даламан.
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S7 Airlines и "Россия" с 10 августа также начнут летать в Анталью. S7 планирует полеты и в Даламан.
Azur air с 10 августа запускает рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
Возобновляет регулярные рейсы турецкая Pegasus Airlines. В ее расписании на 1 августа значится рейс из Стамбула в Москву.
С 1 августа можно будет улететь и в Великобританию — "Аэрофлот" планирует два регулярных рейса из Москвы в Лондон. Завтра, как ожидается, полеты возобновит British Airways, которая намерена выполнять два рейса в неделю из Лондона в Москву.
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Московский аэропорт Внуково сообщил, что "Победа", Turkish Airlines, Azur Air и iFly будут летать из него в Стамбул, Анкару, Анталью, Даламан и Бодрум, а Wizz Air UK — в Лондон-Лутон.
О планах летать в Танзанию пока не сообщал ни один перевозчик.

Интересы туристов

Представители туристического бизнеса не отмечают заметного спроса на поездки в Великобританию и Танзанию, но фиксируют повышенный интерес к отдыху в Турции.
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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заверила, что появление на рынке турецких курортов никак не сказалось на популярности внутреннего туризма. Она объяснила это тем, что большинство россиян уже определились с планами на отдых и не готовы их менять.
Многие опасаются лететь в Турцию на первых чартерах, так как хотят дождаться возвращения первых туристов и послушать отзывы. Есть и те, кто боится, что планы операторов вновь изменятся, из-за чего возникнут проблемы с возвратом денег.
Кроме того, для россиян стала доступна еще одна страна — с 1 августа открывается граница с Абхазией.
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ТуризмiFlyМайя ЛомидзеФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Домодедово (аэропорт)ВеликобританияЛондонТурцияСтамбулРостов-на-ДонуТанзанияОбщество
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