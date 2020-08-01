https://ria.ru/20200801/1575244134.html
Россия возобновляет полеты за рубеж
Россия возобновляет полеты за рубеж после длительного перерыва, вызванного пандемией коронавируса. С 1 августа можно будет улететь в Великобританию и Турцию, а... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T00:16
2020-08-01T09:07
туризм
ifly
майя ломидзе
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
домодедово (аэропорт)
великобритания
лондон
турция
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6
великобритания
лондон
турция
стамбул
ростов-на-дону
танзания
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ifly, майя ломидзе, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), великобритания, лондон, турция, стамбул, ростов-на-дону, танзания, общество
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости.
Россия возобновляет полеты за рубеж после длительного перерыва, вызванного пандемией коронавируса. С 1 августа можно будет улететь в Великобританию
и Турцию
, а в Танзанию
, которая также значится в списке разрешенных для вылета стран, пока рейсов нет.
Регулярные и чартерные полеты в другие страны прекратились 27 марта. Исключение составляли только вывозные рейсы, которыми россияне возвращались на родину (а иностранцы — за рубеж), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие. За это время авиаперевозки значительно снизились: например, в июне пассажирами международных рейсов стали всего 40,3 тысячи человек — 0,7 процента от уровня прошлого года.
Когда и куда летим?
Как сообщала Росавиация
, первые рейсы выполнят "Аэрофлот
", "Победа", Turkish Airlines и Pegasus Airlines.
С 1 августа "Аэрофлот" начинает регулярные полеты в Стамбул
, а с 10 августа — в Анталью
. "Победа" с 1 августа также открывает полеты в Стамбул, с 10-го — в два аэропорта Антальи (Анталья и Газипаша), со 2 сентября — в Даламан.
S7
Airlines и "Россия" с 10 августа также начнут летать в Анталью. S7 планирует полеты и в Даламан.
Azur air с 10 августа запускает рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан из Москвы
, Санкт-Петербурга
и Ростова-на-Дону
.
Возобновляет регулярные рейсы турецкая Pegasus Airlines. В ее расписании на 1 августа значится рейс из Стамбула в Москву.
С 1 августа можно будет улететь и в Великобританию — "Аэрофлот" планирует два регулярных рейса из Москвы в Лондон
. Завтра, как ожидается, полеты возобновит British Airways, которая намерена выполнять два рейса в неделю из Лондона в Москву.
Московский аэропорт Внуково сообщил, что "Победа", Turkish Airlines, Azur Air и iFly
будут летать из него в Стамбул, Анкару
, Анталью, Даламан и Бодрум, а Wizz Air UK — в Лондон-Лутон.
О планах летать в Танзанию пока не сообщал ни один перевозчик.
Интересы туристов
Представители туристического бизнеса не отмечают заметного спроса на поездки в Великобританию и Танзанию, но фиксируют повышенный интерес к отдыху в Турции.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе
заверила, что появление на рынке турецких курортов никак не сказалось на популярности внутреннего туризма. Она объяснила это тем, что большинство россиян уже определились с планами на отдых и не готовы их менять.
Многие опасаются лететь в Турцию на первых чартерах, так как хотят дождаться возвращения первых туристов и послушать отзывы. Есть и те, кто боится, что планы операторов вновь изменятся, из-за чего возникнут проблемы с возвратом денег.
Кроме того, для россиян стала доступна еще одна страна — с 1 августа открывается граница с Абхазией
.