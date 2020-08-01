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Что смотреть в кинотеатрах, которые открылись после карантина
С первого августа официально и по всей стране, в том числе в Москве, открываются кинотеатры. И для прокатчиков, и для сетей это день надежды на лучшее завтра... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T08:05
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, что посмотреть , кино и сериалы, анна меликян, кинопоиск, константин хабенский, марк шагал

Что смотреть в кинотеатрах, которые открылись после карантина

08:00 01.08.2020 (обновлено: 08:05 01.08.2020)
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© Thibault Grabherr"Русалка в Париже"
Русалка в Париже
© Thibault Grabherr
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Егор Беликов. С первого августа официально и по всей стране, в том числе в Москве, открываются кинотеатры. И для прокатчиков, и для сетей это день надежды на лучшее завтра после нескольких глубоко убыточных месяцев. Поэтому к первому уик-энду подобрались довольно разнообразные премьеры, а также повторы докарантинных картин.

"Русалка в Париже"

Внезапно, но самый зрительский фильм на старте проката — французский. Кроме того, "Русалка в Париже" еще и неожиданно хороша, учитывая, что ранее она не засветилась ни на одном фестивале, не стала международным хитом — вообще ничто не предвещало.
Нарочито декоративное и очень музыкальное фэнтези отчетливо напоминает оскаровскую "Форму воды": певец Гаспар спасает от неминуемой гибели обворожительную русалку Лулу. Успевает влюбиться в нее, не зная, что знакомство с этой коварной красавицей убивает не только загипнотизированных матросов, но и случайных парижан. Но здесь нет такого четкого политического месседжа, вместо него — грамотная стилизация под "Амели" и кропотливо воссозданная атмосфера парижских кафешантанов. Во всяком случае, это кино наверняка покажется стильным нефранцузам, то есть эдаким кинозрителям-туристам. Ничего напряжного в этом фильме нет: как раз то, что нужно для тех, кто уже отвык за последние месяцы ходить в кинотеатры и сейчас осторожно будет приучать себя к широкому экрану.
© Thibault Grabherr

Кадр из фильма "Русалка в Париже"

Русалка в Париже
1 из 3

Кадр из фильма "Русалка в Париже"

© Thibault Grabherr
© Thibault Grabherr

Новый фильм "Русалка в Париже"

Русалка в Париже
2 из 3

Новый фильм "Русалка в Париже"

© Thibault Grabherr
© Thibault Grabherr

Фильм "Русалка в Париже"

Русалка в Париже
3 из 3

Фильм "Русалка в Париже"

© Thibault Grabherr
1 из 3

Кадр из фильма "Русалка в Париже"

© Thibault Grabherr
2 из 3

Новый фильм "Русалка в Париже"

© Thibault Grabherr
3 из 3

Фильм "Русалка в Париже"

© Thibault Grabherr
Но в то же время это неглупая картина о постепенном уходе в небытие вещественного мира прошлого. Невозможно забыть, что понемногу исчезают все эти стилизованные кабаре: из обновляющегося Парижа испаряется магия прошлых веков, и скоро в столице Франции не останется ни одного романтически настроенного Гаспара, способного спасти русалку, выброшенную на берег Сены.

"Фея"

Крупнейшая российская премьера 1 августа — не такая уж премьера. "Фея", крупномасштабная искусствоведческая драма Анны Меликян ("Про любовь", "Русалка") уже вышла во время карантина — сразу онлайн и эксклюзивно — на "Кинопоиске", но теперь стартует повторно на широком экране.
"Фею" действительно стоит пересмотреть в кино. Да, это фильм во многом перегруженный, передраматизированный, часто слишком пафосный. Но, к примеру, Константин Хабенский играет здесь одного из самых любопытных персонажей в его карьере: стареющего и неоправданно успешного конформиста, который пытается найти причины доживать свой век и заодно наладить отношения с дочерью.
© Предоставлено КиноПоиск HDКадр из фильма "Фея"
Кадр из фильма Фея
1 из 6
Кадр из фильма "Фея"
© Предоставлено КиноПоиск HD
© Предоставлено КиноПоиск HD

Фильм "Фея"

Кадр из фильма Фея
2 из 6

Фильм "Фея"

© Предоставлено КиноПоиск HD
© Предоставлено КиноПоиск HD

Картина Анны Меликян "Фея"

Кадр из фильма Фея
3 из 6

Картина Анны Меликян "Фея"

© Предоставлено КиноПоиск HD
© Предоставлено КиноПоиск HD

Новый фильм Анны Меликян "Фея"

Кадр из фильма Фея
4 из 6

Новый фильм Анны Меликян "Фея"

© Предоставлено КиноПоиск HD
© Предоставлено КиноПоиск HD

Константин Хабенский в фильме "Фея"

Кадр из фильма Фея
5 из 6

Константин Хабенский в фильме "Фея"

© Предоставлено КиноПоиск HD
© Предоставлено КиноПоиск HD

Драма Анны Меликян "Фея"

Кадр из фильма Фея
6 из 6

Драма Анны Меликян "Фея"

© Предоставлено КиноПоиск HD
1 из 6
Кадр из фильма "Фея"
© Предоставлено КиноПоиск HD
2 из 6

Фильм "Фея"

© Предоставлено КиноПоиск HD
3 из 6

Картина Анны Меликян "Фея"

© Предоставлено КиноПоиск HD
4 из 6

Новый фильм Анны Меликян "Фея"

© Предоставлено КиноПоиск HD
5 из 6

Константин Хабенский в фильме "Фея"

© Предоставлено КиноПоиск HD
6 из 6

Драма Анны Меликян "Фея"

© Предоставлено КиноПоиск HD
Кроме того, в "Фее" много визуальных отсылок к Тарковскому, устных размышлений об Андрее Рублеве, а еще — неожиданные сюжетные линии о видеоиграх, неонацистах и перерождении души. В общем, хотя бы минимально разобраться в этом хитросплетении — уже вполне себе зрительское достижение.

"О бесконечности"

Помимо "Феи", по так называемой перевернутой модели проката выходит один из призеров Венецианского фестиваля — 2019, картина "О бесконечности", которая принесла шведу Рою Андерссону "Серебряного льва" за лучшую режиссуру. В онлайн-кинотеатрах фильм показали еще в мае, но все же такое кино из уважения к автору стоит смотреть на самом большом экране из возможных.
Андерссон, наверное, наиболее доступный из сугубо фестивальных режиссеров. Он не отгораживается от зрителя сложной формой, можно даже сравнить его фильмы с такими скетч-шоу, разве что, в отличие от каких-нибудь "Шести кадров", шведский грустный гений вовсе не собирается никого смешить. В его крохотных зарисовках о тщете сущего, которых в одном полном метре несколько десятков, часто нет ни сюжета, ни реплик, все вместе они вовсе не складываются в одну большую историю. Для этого постановщика важнее зафиксировать в разнообразных ситуациях, как человеческая жизнь во всех ее проявлениях дала трещину. Грустный Гитлер сидит в бункере и слушает, как над ним взрываются бомбы. У женщины сломался каблук. Священник потерял веру в Бога. Все это — в холодных грязноватых тонах и с отсылками к классике живописи (например, к "Полету над городом" Марка Шагала).
© Предоставлено кинокомпанией "Русский Репортаж"

Кадр из фильма Роя Андерссона "О бесконечности"

Кадр из фильма О бесконечности
1 из 4

Кадр из фильма Роя Андерссона "О бесконечности"

© Предоставлено кинокомпанией "Русский Репортаж"
© Предоставлено кинокомпанией "Русский Репортаж"

Фильм шведского режиссера Роя Андерсона "О бесконечности"

Кадр из фильма О бесконечности
2 из 4

Фильм шведского режиссера Роя Андерсона "О бесконечности"

© Предоставлено кинокомпанией "Русский Репортаж"
© Предоставлено кинокомпанией "Русский Репортаж"

Картина "О бесконечности"

Кадр из фильма О бесконечности
3 из 4

Картина "О бесконечности"

© Предоставлено кинокомпанией "Русский Репортаж"
© Предоставлено кинокомпанией "Русский Репортаж"

Фильм "О бесконечности" — призер Венецианского кинофестиваля — 2019

Кадр из фильма О бесконечности
4 из 4

Фильм "О бесконечности" — призер Венецианского кинофестиваля — 2019

© Предоставлено кинокомпанией "Русский Репортаж"
1 из 4

Кадр из фильма Роя Андерссона "О бесконечности"

© Предоставлено кинокомпанией "Русский Репортаж"
2 из 4

Фильм шведского режиссера Роя Андерсона "О бесконечности"

© Предоставлено кинокомпанией "Русский Репортаж"
3 из 4

Картина "О бесконечности"

© Предоставлено кинокомпанией "Русский Репортаж"
4 из 4

Фильм "О бесконечности" — призер Венецианского кинофестиваля — 2019

© Предоставлено кинокомпанией "Русский Репортаж"
Больше кино Андерссона не похоже ни на чье другое, разве что на другие картины самого Роя, что, в свою очередь, и хорошо и плохо. Хорошо — потому что это очевидный уникум. Плохо — потому что фильм "О бесконечности" по большей части выглядит бонусным материалом к предыдущему андерссоновскому шедевру "Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии", который в той же Венеции получил главную награду — "Золотого льва". Впрочем, грех жаловаться на дополнительные сцены к гениальному фильму.

"Хэппи-энд"

Эта российская посткарантинная премьера не такая представительная, как "Фея", — здесь нет Константина Хабенского или Меликян за штурвалом. Но все же у этой картины обнаруживается несомненное достоинство в данный конкретный момент времени — она помогает на время забыть о закрытых для отпускников госграницах благодаря тому, что снята на живописном морском берегу.
Старик просыпается на чужбине, в Таиланде, причем без конкретных воспоминаний о том, как же он туда попал. Как водится, после подобной завязки он обнаруживает себя человеком неглупым и оборотистым, быстро обзаводится друзьями (одного из них играет прекрасный артист Владимир Мишуков), вовсе не зная никаких иностранных языков, и впоследствии вновь возвращает себе память о прошлом.
© Предоставлено WDSSPRКадр из фильма "Хэппи-энд"
Кадр из фильма Хэппи-энд
1 из 5
Кадр из фильма "Хэппи-энд"
© Предоставлено WDSSPR
© Предоставлено WDSSPR

Владимир Мишуков в фильме "Хэппи-энд"

Кадр из фильма Хэппи-энд
2 из 5

Владимир Мишуков в фильме "Хэппи-энд"

© Предоставлено WDSSPR
© Предоставлено WDSSPR

Новая российская картина "Хэппи-энд"

Кадр из фильма Хэппи-энд
3 из 5

Новая российская картина "Хэппи-энд"

© Предоставлено WDSSPR
© Предоставлено WDSSPR

Фильм "Хэппи-энд"

Кадр из фильма Хэппи-энд
4 из 5

Фильм "Хэппи-энд"

© Предоставлено WDSSPR
© Предоставлено WDSSPR

Кадр из нового фильма "Хэппи-энд"

Кадр из фильма Хэппи-энд
5 из 5

Кадр из нового фильма "Хэппи-энд"

© Предоставлено WDSSPR
1 из 5
Кадр из фильма "Хэппи-энд"
© Предоставлено WDSSPR
2 из 5

Владимир Мишуков в фильме "Хэппи-энд"

© Предоставлено WDSSPR
3 из 5

Новая российская картина "Хэппи-энд"

© Предоставлено WDSSPR
4 из 5

Фильм "Хэппи-энд"

© Предоставлено WDSSPR
5 из 5

Кадр из нового фильма "Хэппи-энд"

© Предоставлено WDSSPR
В этой картине все примерно предсказуемо, но предсказуемость эта приятная. Посмотреть "Хэппи-энд" — все равно что вернуться в любимый и знакомый вплоть до каждой набережной кафешки курортный городок.
И еще три фильма:
"#яздесь" — картина с названием-хештегом оказывается предельно банальной душеспасительной мелодрамой о пожилом французском поваре, который влюбился в кореянку после переписки в инстаграме и неожиданно приехал к ней знакомиться лично. Не такого кино мы мучительно ждали все эти месяцы.
"Лесси. Возвращение домой" — другой чересчур понятный фильм, слезливая драма об умильной колли, которая слишком любила своих хозяев. Фильм полностью идентичен любой другой картине о Лесси.
"Будь собой: Неизвестная история Алис Ги-Блаше" — удивительный док о кино. Это детектив об одном из первых режиссеров в истории, снявшей больше фильмов, чем сами братья Люмьер, — француженке, заслуги которой замалчивались, а пленки с ее работами растерялись и пришли в негодность. К сожалению, прокат у этого фильма крохотный, буквально пара показов и только в Москве, но это неожиданно лучшая посткарантинная премьера из всех возможных.
Кадр из фильма Начало
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