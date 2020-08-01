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В Иркутской области на фасаде дома появилось граффити с Денисом Мацуевым
Российский пианист Денис Мацуев опубликовал в инстаграме фотографию с граффити, которое нарисовали в его честь на фасаде многоэтажного дома, находящегося в... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T16:19
культура
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новости культуры
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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стиль жизни, новости культуры, денис мацуев, иркутская область, иркутск, свирск

В Иркутской области на фасаде дома появилось граффити с Денисом Мацуевым

11:26 01.08.2020 (обновлено: 16:19 01.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПианист Денис Мацуев
Пианист Денис Мацуев
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Российский пианист Денис Мацуев опубликовал в инстаграме фотографию с граффити, которое нарисовали в его честь на фасаде многоэтажного дома, находящегося в Иркутской области.
"Свирск. Иркутская область", – подписал снимок Мацуев.
На кадре видно, что художник еще не закончил работу. Но основа композиции уже есть: пианист роялем (клавиатура получилась длиной почти в пятиэтажное здание).
И хотя Денис Мацуев не имеет отношения к небольшому городку Свирску (музыкант родился в Иркутске), многие пользователи написали в комментариях, что это и есть "народная любовь".
"Ну, Свирск, молодцы!", – прокомментировала irene_etoile9. "Вы заслужили", – уверена ninalyubchenko. "Супер графика. Побольше бы таких интересных фасадов", – присоединилась к обсуждению elena.benisty. "Вот это любовь и почитание", – написала zimina56263.
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КультураСтиль жизниНовости культурыДенис МацуевИркутская областьИркутскСвирск
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