В Иркутской области на фасаде дома появилось граффити с Денисом Мацуевым

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Российский пианист Денис Мацуев опубликовал в инстаграме фотографию с граффити, которое нарисовали в его честь на фасаде многоэтажного дома, находящегося в Иркутской области.

"Свирск. Иркутская область", – подписал снимок Мацуев.

На кадре видно, что художник еще не закончил работу. Но основа композиции уже есть: пианист роялем (клавиатура получилась длиной почти в пятиэтажное здание).

И хотя Денис Мацуев не имеет отношения к небольшому городку Свирску (музыкант родился в Иркутске), многие пользователи написали в комментариях, что это и есть "народная любовь".