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В Сети раскритиковали провокационный клип Лободы на трек Boom boom
Певица Светлана Лобода опубликовала на YouTube провокационный клип на песню Boom boom, записанную с российским хип-хоп-исполнителем Pharaoh (Глеб Голубин)... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T09:37
культура
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светлана лобода
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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музыка, новости культуры, екатерина варнава, светлана лобода, youtube, ксения собчак

В Сети раскритиковали провокационный клип Лободы на трек Boom boom

00:05 01.08.2020 (обновлено: 09:37 01.08.2020)
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© Фото : Аккаунт певицы Loboda в сети YoutubeLOBODA & PHARAOH - Boom Boom (Премьера клипа, 2020)
LOBODA & PHARAOH - Boom Boom (Премьера клипа, 2020)
© Фото : Аккаунт певицы Loboda в сети Youtube
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Певица Светлана Лобода опубликовала на YouTube провокационный клип на песню Boom boom, записанную с российским хип-хоп-исполнителем Pharaoh (Глеб Голубин). Автором идеи ролика стал шоумен и телеведущий Александр Гудков.
В клипе высмеивают современных мужчин, которые сейчас, как правило, оценивают женщин исключительно по внешности. Светлана Лобода вместе с Марией Миногаровой, Ксенией Собчак, Екатериной Варнавой, Идой Галич, Лолитой Милявской и многими другими участвует в откровенном конкурсе красоты.
Героини демонстрируют группе серьезных бизнесменов навыки соблазнения, а те ставят им оценки. Но чем больше перед ними появляется участниц, тем хуже становится "судьям" от перевозбуждения. В итоге у мужчин в прямом смысле этого слова происходит "взрыв мозга", чем пользуются конкурсантки. Теперь они сидят в их креслах и решают, кого оставить, а кого бросить в яму.

"Каждый раз, начиная работу над новым треком, я знаю, какого эффекта хочу достичь. Быть разной — мой приоритет, — написала певица в инстаграме. — Boom boom — это наш вызов обществу с его псевдоморалью и наше с Гудковым коллективное безумие внутри вашего бессознательного".

Не все зрители оценили задумку Лободы и Гудкова, несмотря на то что ролик напоминает работы группы Little big и певицы Maruv: запоминающиеся танцевальные движения и слова, откровенные наряды и оригинальный сюжет.
За несколько часов клип получил более 20 тысяч лайков и более 50 тысяч дизлайков. По мнению многих пользователей, эта работа получилась одной из худших у исполнительницы хитов "Твои глаза" и "Случайная".

"Идея ясна, но поднятые в клипе проблемы всегда очень смешно звучат из уст представителей индустрии, где торговля сексуальностью есть и всегда была основой", — написал Carpe Diem.

"Я не пойму, что тяжелее — смотреть это или слушать?" — прокомментировал Трогвар Князев. "Это не клип, а последствия карантина!" — считает ASN SCPH. "Каждый образ, каждый жест, каждый кадр и звук — пошлость и бездарщина", — прокомментировал Андрей Сухарев. "Я знаю, что у Гудкова невероятная фантазия, но это явно перебор", — присоединился к обсуждению Кевин Де Стефано.
Это не первый раз, когда работа певицы не нравится поклонникам. Так, в феврале похожая ситуация произошла после выхода клипа на трек "Новый Рим", который снял режиссер Алан Бадоев.
Тогда красочное видео, в котором Светлана Лобода изображает инопланетянку и роковую диско-леди, получило 11 тысяч лайков и 6,7 тысяч дизлайков.
Кадр из клипа на песню Кислород певицы Лолиты Милявской
14 июля, 01:33Культура
Лолиту собирают по частям в клипе на песню "Кислород"
271781336
КультураМузыкаНовости культурыЕкатерина ВарнаваСветлана ЛободаYouTubeКсения Собчак
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