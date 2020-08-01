В Сети раскритиковали провокационный клип Лободы на трек Boom boom

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Певица Светлана Лобода Певица Светлана Лобода опубликовала на YouTube провокационный клип на песню Boom boom, записанную с российским хип-хоп-исполнителем Pharaoh (Глеб Голубин). Автором идеи ролика стал шоумен и телеведущий Александр Гудков.

В клипе высмеивают современных мужчин, которые сейчас, как правило, оценивают женщин исключительно по внешности. Светлана Лобода вместе с Марией Миногаровой, Ксенией Собчак, Екатериной Варнавой, Идой Галич, Лолитой Милявской и многими другими участвует в откровенном конкурсе красоты.

Героини демонстрируют группе серьезных бизнесменов навыки соблазнения, а те ставят им оценки. Но чем больше перед ними появляется участниц, тем хуже становится "судьям" от перевозбуждения. В итоге у мужчин в прямом смысле этого слова происходит "взрыв мозга", чем пользуются конкурсантки. Теперь они сидят в их креслах и решают, кого оставить, а кого бросить в яму.

"Каждый раз, начиная работу над новым треком, я знаю, какого эффекта хочу достичь. Быть разной — мой приоритет, — написала певица в инстаграме. — Boom boom — это наш вызов обществу с его псевдоморалью и наше с Гудковым коллективное безумие внутри вашего бессознательного".

Не все зрители оценили задумку Лободы и Гудкова, несмотря на то что ролик напоминает работы группы Little big и певицы Maruv: запоминающиеся танцевальные движения и слова, откровенные наряды и оригинальный сюжет.

За несколько часов клип получил более 20 тысяч лайков и более 50 тысяч дизлайков. По мнению многих пользователей, эта работа получилась одной из худших у исполнительницы хитов "Твои глаза" и "Случайная".

"Идея ясна, но поднятые в клипе проблемы всегда очень смешно звучат из уст представителей индустрии, где торговля сексуальностью есть и всегда была основой", — написал Carpe Diem.

"Я не пойму, что тяжелее — смотреть это или слушать?" — прокомментировал Трогвар Князев. "Это не клип, а последствия карантина!" — считает ASN SCPH. "Каждый образ, каждый жест, каждый кадр и звук — пошлость и бездарщина", — прокомментировал Андрей Сухарев. "Я знаю, что у Гудкова невероятная фантазия, но это явно перебор", — присоединился к обсуждению Кевин Де Стефано.

Это не первый раз, когда работа певицы не нравится поклонникам. Так, в феврале похожая ситуация произошла после выхода клипа на трек "Новый Рим", который снял режиссер Алан Бадоев.