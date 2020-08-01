Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе

Кроме того, документ включил в себя следующие основные договоренности, разбитые на три "корзины":

человеческое измерение – политические обязательства по вопросам прав человека и основных свобод, в том числе по вопросам свободы передвижения, контактов, информации, культуры и образования и отслеживание их выполнения на практике.

экономико-экологическое измерение – анализ состояния и выработка рекомендаций по развитию сотрудничества в области экономики, науки и техники и окружающей среды;

военно-политическое измерение – согласование набора мер укрепления доверия в военной области (предварительные уведомления о военных учениях, о крупных передвижениях войск, обмен на добровольной основе наблюдателями на военных учениях);

Хельсинкский Заключительный акт лег в основу работы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и на долгое время закрепил ключевые принципы мировой безопасности.

В 2013 году был предложен проект концепции нового соглашения, который получил название "Хельсинки плюс 40". Однако с самого начала участники не смогли договориться по главным составляющим документа. Так, Россия выступила против пересмотра базовых принципов Хельсинского акта и настаивает лишь на их актуализации. Российский МИД подчеркивает необходимость сохранения ОБСЕ.