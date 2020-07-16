В МИД призвали дать руководящие посты в ОБСЕ представителям стран СНГ

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия призывает исправить неприемлемую ситуацию в ОБСЕ и дать руководящие посты в организации представителям стран Россия призывает исправить неприемлемую ситуацию в ОБСЕ и дать руководящие посты в организации представителям стран СНГ , заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Как заявила Захарова на брифинге в четверг, 18 июля истекает срок полномочий генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера , директора Бюро по демократическим институтам и по правам человека, Верховного комиссара по делам национальных меньшинств, представителя по вопросам свободы СМИ.

"Наша страна не возражала против их продления на второй трехлетний срок, но консенсусного решения достичь не удалось. Ряд стран были озабочены теми вопросами, которые стояли на повестке дня, и обозначили претензии к работе этих исполнительных структур, отражающие кризисные явления в организации", - отметила она.

В итоге, как отметила Захарова, действующее албанское председательство ОБСЕ объявило конкурс на эти должности с подачей заявок до 18 сентября.

"Мы считаем принципиальным, чтобы в ходе кадрового конкурса на освобождаемые руководящие посты ОБСЕ была исправлена неприемлемая ситуация, когда за все годы существования этой структуры на указанных постах не было ни одного представителя стран СНГ. Это противоречит основополагающим принципам работы ОБСЕ, его процедурам, нормам, принципам, которые закрепляют равенство всех государств-участников", - сказала дипломат.

Она подчеркнула, что за последние годы Россия неоднократно обращала внимание на системные недочеты функционирования ОБСЕ - географический, тематический дисбаланс, отсутствие учета всего спектра мнений государств-участников.