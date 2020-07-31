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Детские игровые зоны появятся в парке Северного речного вокзала
Современные игровые зоны для детей разного возраста оборудуют в парке Северного речного вокзала в Москве в рамках комплексного благоустройства, сообщил... РИА Новости, 31.07.2020
2020-08-10T18:05
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
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РИА Новости
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353
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петр бирюков, москва, общество

Детские игровые зоны появятся в парке Северного речного вокзала

18:04 31.07.2020 (обновлено: 18:05 10.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРеставрация Северного речного вокзала
Реставрация Северного речного вокзала
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Современные игровые зоны для детей разного возраста оборудуют в парке Северного речного вокзала в Москве в рамках комплексного благоустройства, сообщил журналистам вице-мэр Петр Бирюков.
"Перед началом реконструкции парка было принято решение максимально вернуть ему исторический облик, поэтому одна из игровых зон общей площадью более 900 квадратных метров появится в северной части. В старых чертежах в этом месте была обозначена детская площадка, но план не был реализован", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что основой для оформления этой игровой зоны станут мотивы фильма "Волга-Волга".
"Центральным элементом площадки будет многопалубный корабль, стилизованный под пароход "Севрюга", его соберут из различного игрового оборудования: лесенок и элементов для лазания, спусков и тоннелей, штурвала и переговорного устройства", - добавил заммэра.
По его словам, на борту корабля будет установлена ростовая панель с интерактивным маршрутом по каналам Москвы. Она будет выполнять роль навигационной карты капитана, а вахтенным журналом станет грифельная доска. Кроме того, на площадке появится песочная фабрика, где можно будет "поработать" экскаваторщиком или работником конвейера. Здесь дети также смогут поиграть на ксилофоне и аэрофоне.
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Бирюков отметил, что еще одну большую игровую зону из шести площадок размером от 200 до 270 квадратных метров обустроят в южной части парка.
"Там появятся разнообразные комплексы для лазания со спусками и подъемами, качалки для самых маленьких в виде животных, паровозик, звуковое интерактивное оборудование, батут, качели, карусели и элементы полосы препятствий. Оформлены эти площадки будут в едином стиле с игровой зоной "Волга-Волга", - отметил заммэра.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что общая площадь благоустройства парка Северного речного вокзала составляет 49 гектаров.
"Запланировано обустройство 19 километров дорожно-тропиночной сети, установка 26 павильонов, более 800 современных энергоэффективных опор освещения, в парке появится зона отдыха с тремя бассейнами с подогревом. Сейчас продолжается воссоздание двух исторических фонтанов и устройство нового, ведется реставрация ограждения, памятников, балюстрады, пяти павильонов причальной части, декоративных элементов парковой архитектуры и лестничных спусков", - сообщил Бирюков.
Он заключил, что в обновленном парке Северного речного вокзала будет высажено около 7 тысяч деревьев, более 3 тысяч кустарников, свыше 5 тысяч квадратных метров ярких цветников и 22 гектара газона. Масштабное благоустройство планируется завершить к 1 сентября.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваОбщество
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