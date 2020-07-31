Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200731/1575243536.html
Депутата Галямину обвинили в нарушении правил проведения акций
Следствие предъявляет обвинение муниципальному депутату Москвы Юлии Галяминой в неоднократном нарушении правил проведения массовых акций, сообщил РИА Новости ее РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T23:42
юлия галямина
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574102942_0:227:2956:1889_1400x0_80_0_0_1f94525df6691f7b2ae0809e05a4b1c2.jpg
https://ria.ru/20190726/1556886505.html
Для таких, российские законы не писаны. Только Европейские и Американские.
31
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574102942_0:227:2956:1889_1400x0_80_0_0_1f94525df6691f7b2ae0809e05a4b1c2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574102942_25:0:2756:2048_1400x0_80_0_0_f5c7ae020dcb6ac2eaceb1279792bf7f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574102942_366:0:2414:2048_1400x0_80_0_0_f16638348dfc5462985314a394e2f3c1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юлия галямина, москва, происшествия

Депутата Галямину обвинили в нарушении правил проведения акций

23:20 31.07.2020 (обновлено: 23:42 31.07.2020)
5372
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМосковский муниципальный депутат Юлия Галямина
Московский муниципальный депутат Юлия Галямина
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Московский муниципальный депутат Юлия Галямина
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Следствие предъявляет обвинение муниципальному депутату Москвы Юлии Галяминой в неоднократном нарушении правил проведения массовых акций, сообщил РИА Новости ее адвокат Михаил Бирюков.
"Сейчас идет допрос Галяминой, ей предъявляют обвинение по статье 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования")", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, вину Галямина не признает.
Ранее против Галяминой возбудили уголовное дело по о неоднократном нарушении правил проведения митингов, максимальная санкция - лишение свободы на пять лет.
Пресс-секретарь штаба депутата Николай Касьян днем в пятницу сообщал, что у Галяминой идет обыск.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля 2019, 09:00
Чем грозит участие в несогласованных акциях
57101232
Обсудить 1
Юлия ГаляминаМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Для таких, российские законы не писаны. Только Европейские и Американские.
31 июля, 23:55
Gustavas Jauki
15100312
Рекомендуем
Российский актёр театра и кино Сергей Гармаш
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из "Современника"
Граница России и Абхазии
Оперштаб уточнил время открытия границы с Абхазией
Член Совета Федерации Федерального Собрания России Алексей Пушков
Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 миллиардов долларов
Актер Сергей Гармаш на церемонии прощания с народной артисткой России Ниной Дорошиной в московском театре Современник. 24 апреля 2018
Гармаш назвал причину ухода из "Современника"
Турбаза Глобус
Раскрыты детали смерти чиновника и его семьи на алтайской турбазе
Роман Коваль
Суд арестовал петербургского депутата Коваля
Участники митинга-встречи кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы народов в Минске
"Маловато буйных". Как в Белоруссии готовятся к выборам президента
Белорусский блогер Сергей Тихановский в Гродно
Тихановский удивился обвинениям в связях с задержанными россиянами
Полиция штата Аляска
Американский политик погиб при столкновении двух самолетов над Аляской
Сотрудник полиции
В Москве эвакуировали ТЦ из-за анонимной угрозы
ДТП с участием микроавтобуса в Крыму
СК сообщил о задержании фигуранта дела о смертельном ДТП в Крыму
LOBODA & PHARAOH - Boom Boom (Премьера клипа, 2020)
В Сети раскритиковали провокационный клип Лободы на трек Boom Boom
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Крокодил
Крокодил растерзал индийца, совершавшего ритуал для "хорошего здоровья"
Иван Охлобыстин
Охлобыстин рассказал, что поменялось в "Современнике" без Ефремова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:50В Крыму взлетел спрос на отдых премиального класса
17:31В Минздраве заявили о бесплатной вакцинации от коронавируса
17:29СМИ: в Тюмени умерла самая тяжелая россиянка
17:24В Киеве спрогнозировали смерть тысячей украинцев от коронавируса
17:23МИД предупредил ЕС о "кибер хаосе" из-за новых санкций
16:31В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
16:26На Украине рассказали, почему не стоит разрывать отношения с Россией
15:42"Это пятно он никогда не смоет". Ахеджакова высказалась об уходе Гармаша
15:35Посол призвал Белоруссию освободить задержанных россиян
15:27Житель Кировской области попытался сжечь собутыльников во время ссоры
15:24Нарышкин рассказал о разнице между итогами Первой и Второй мировых войн
15:20Проценко рассказал, как врачи не узнали Путина в Коммунарке
15:03Мишустин подписал распоряжение об открытии границы России с Абхазией
15:03Статкевич о связях с задержанными россиянами: "Бред сивого мерина"
14:59Три человека погибли в ДТП на МКАД
14:50Экспертиза не выявила первичную причину смерти рэпера Картрайта
14:44Жена Энди Картрайта не признала вину в убийстве рэпера
14:30Нарышкин прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
14:25Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
14:24Суд арестовал перевозчика по делу о ДТП в Крыму
Лента новостейМолния