https://ria.ru/20200731/1575243536.html
Депутата Галямину обвинили в нарушении правил проведения акций
Следствие предъявляет обвинение муниципальному депутату Москвы Юлии Галяминой в неоднократном нарушении правил проведения массовых акций, сообщил РИА Новости ее РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T23:20
2020-07-31T23:42
юлия галямина
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574102942_0:227:2956:1889_1400x0_80_0_0_1f94525df6691f7b2ae0809e05a4b1c2.jpg
https://ria.ru/20190726/1556886505.html
Gustavas Jauki
Для таких, российские законы не писаны. Только Европейские и Американские.
31
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574102942_0:227:2956:1889_1400x0_80_0_0_1f94525df6691f7b2ae0809e05a4b1c2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574102942_25:0:2756:2048_1400x0_80_0_0_f5c7ae020dcb6ac2eaceb1279792bf7f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574102942_366:0:2414:2048_1400x0_80_0_0_f16638348dfc5462985314a394e2f3c1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлия галямина, москва, происшествия