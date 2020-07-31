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У депутата Галяминой проходит обыск
Обыск проходит у московского муниципального депутата Юлии Галяминой, на которую завели уголовное дело, она без связи, сообщил РИА Новости пресс-секретарь штаба... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T23:20
юлия галямина
москва
происшествия
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
юлия галямина, москва, происшествия

У депутата Галяминой проходит обыск

19:11 31.07.2020 (обновлено: 23:20 31.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЮлия Галямина
Юлия Галямина
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Обыск проходит у московского муниципального депутата Юлии Галяминой, на которую завели уголовное дело, она без связи, сообщил РИА Новости пресс-секретарь штаба депутата Николай Касьян.
Ранее против Галяминой возбудили уголовное дело по статье 212.1 УК РФ о неоднократном нарушении правил проведения митингов, максимальная санкция - лишение свободы на пять лет. Пресс-секретарь штаба депутата сообщал, что следствие пока не связывалось с Галяминой, она узнала о возбуждении против нее уголовного дела из СМИ и вину не признает.
"Начались следственные действия, у нее проходит обыск. Они с адвокатом пока без связи там",- сказал Касьян.
Он отметил, что пока неизвестно, какие действия последуют за обыском.
"Мы пока сами не очень понимаем, что будет, когда закончится обыск, начнётся ли допрос или они просто уедут ", - заявил Касьян.
Московский муниципальный депутат Юлия Галямина
Вчера, 11:01
Против депутата Галяминой возбудили уголовное дело
120213416
Обсудить 2
Юлия ГаляминаМоскваПроисшествия
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