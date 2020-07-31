Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200731/1575242120.html
Киев потребует выдать 28 задержанных в Белоруссии россиян
Киев потребует выдачи 28 задержанных белорусскими властями человек, чтобы привлечь их к уголовной ответственности якобы "за действия в ходе вооруженного... РИА Новости, 31.07.2020
2020-08-01T09:30
россия
арсен аваков
мид украины
москва
белоруссия
украина
задержание россиян в белоруссии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152614/99/1526149986_0:268:3072:1996_1400x0_80_0_0_cafb184b5a3ccb16e42f5f8443682da1.jpg
https://ria.ru/20200731/1575228587.html
https://ria.ru/20200731/1575214068.html
https://ria.ru/20200730/1575182229.html
https://ria.ru/20200731/1575212427.html
Теперь и в Беларусь ездить опасно стало!!! (((
136
За коричневых.
73
64
россия
москва
белоруссия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/152614/99/1526149986_0:268:3072:1996_1400x0_80_0_0_cafb184b5a3ccb16e42f5f8443682da1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152614/99/1526149986_137:0:2868:2048_1400x0_80_0_0_4a996b80612ead1cbe4dc3b3640539d6.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152614/99/1526149986_478:0:2526:2048_1400x0_80_0_0_aa10e82a2607e4788269190f35cb130c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, арсен аваков, мид украины, москва, белоруссия, украина, задержание россиян в белоруссии, в мире

Киев потребует выдать 28 задержанных в Белоруссии россиян

22:05 31.07.2020 (обновлено: 09:30 01.08.2020)
54775
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Киев потребует выдачи 28 задержанных белорусскими властями человек, чтобы привлечь их к уголовной ответственности якобы "за действия в ходе вооруженного конфликта в Донбассе", сообщили в пресс-службе офис генпрокурора Украины.
Отмечается, что девять из них имеют украинское гражданство.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Вчера, 16:49
Путин обсудил с членами Совбеза задержание россиян в Белоруссии
"Офис генерального прокурора на основании конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года обратился в генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о временном аресте лиц, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами этого государства", — говорится в сообщении.

Консультации Киева и Минска

Кроме того, украинский министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранительные органы передадут белорусским коллегам информацию, якобы подтверждающую правонарушения задержанных под Минском граждан, совершенные на территории украинского государства.
Аваков утверждает, что действия задержанных свидетельствуют о том, что они являлись участниками спецоперации.
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Вчера, 13:09
В Кремле надеются, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят
По его словам, национальная полиция Украины расследует целый ряд уголовных дел по преступлениям с участием, в том числе, задержанных на территории Белоруссии "наемников".

"Весь массив информации будет нами передан белорусской стороне", — сказал он.

Министр также подчеркнул, что провел ряд консультаций о взаимодействии с официальными представителями Белоруссии.
"Нестабильность и спровоцированная напряженность в Белоруссии нами расценивается как ситуация, которая угрожает Украине в том числе", — подчеркнул Аваков.
Ранее Белоруссия передала Украине список задержанных россиян. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что на Украине нет возможности иметь второго гражданства, так что все, у кого есть украинский паспорт, считаются украинскими гражданами.

Задержание россиян

В среду стало известно о задержании 33 россиян под Минском и на юге страны. Белорусские власти назвали их "боевиками иностранной частной военной компании "Вагнер". Против россиян возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов, им грозит до 20 лет лишения свободы. Позднее в Минске сообщили, что подозревают задержанных в подготовке массовых беспорядков в республике.
Кадр оперативного видео задержания, предположительно, 32 членов частной военной компании в Белоруссии
30 июля, 17:45
Посол объяснил, зачем задержанные россияне приехали в Белоруссию
Российский посол Дмитрий Мезенцев отмечал, что задержанные пересекли границу Белоруссии официально: россияне предъявили сотрудникам пограничной службы документы, которые дают основание вести рабочую деятельность на территории республики.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва пока не имеет информации о каких-либо противоправных действиях соотечественников. Как отметил представитель Кремля, фигуранты дела — сотрудники частного охранного предприятия, которые находились в республике транзитом и опоздали на рейс. Президент Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности на прошедшем в пятницу совещании выразили надежду, что в ближайшее время в эту историю внесут ясность, а безосновательно задержанных российских граждан освободят.
В МИД, в свою очередь, подчеркивали, что обвинения в попытке "вмешательства" в дела Белоруссии извне вызывают недоумение, а одиозная трактовка Минском задержания россиян не выдерживает никакой критики.
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Вчера, 12:48
В Кремле рассказали о задержанных в Белоруссии россиянах
4839745385
Обсудить 64
РоссияАрсен АваковМИД УкраиныМоскваБелоруссияУкраинаЗадержание россиян в БелоруссииВ мире
Популярные комментарии
Теперь и в Беларусь ездить опасно стало!!! (((
31 июля, 22:41
Kolia Kolia
884521819
За коричневых.
1 августа, 01:21
Александр Мурманск
45421021
Рекомендуем
Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Путин обсудил с членами Совбеза задержание россиян в Белоруссии
Член Совета Федерации Федерального Собрания России Алексей Пушков
Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 миллиардов долларов
Роман Коваль
Суд арестовал петербургского депутата Коваля
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Автомобильный пункт пропуска Новые Юрковичи в пограничной зоне с Белоруссией в Брянской области
Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе
Турбаза Глобус
Раскрыты детали смерти чиновника и его семьи на алтайской турбазе
Кадр оперативного видео задержания россиян в Белоруссии
Консул встретился с задержанными в Белоруссии 33 россиянами
Актриса Чулпан Хаматова в Московском городском суде перед началом рассмотрения апелляции на продление срока домашнего ареста Кириллу Серебренникову. 21 мая 2018
Хаматова прокомментировала решение Гармаша уйти из "Современника"
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев резко ответил на обвинения Польши в гибели Качиньского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Военно-морская база Норфолк
"Авианосцы против такого не устоят": что испытывает Россия
У здания суда в Бостоне, где проходили слушания по делу Джохара Царнаева
Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт
Обломки самолета Ту-154М, изъятые в ходе осмотра места происшествия и признанные вещественными доказательствами по уголовному делу
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154
Здание Министерства иностранных дел России
МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:50В Крыму взлетел спрос на отдых премиального класса
17:31В Минздраве заявили о бесплатной вакцинации от коронавируса
17:29СМИ: в Тюмени умерла самая тяжелая россиянка
17:24В Киеве спрогнозировали смерть тысячей украинцев от коронавируса
17:23МИД предупредил ЕС о "кибер хаосе" из-за новых санкций
16:31В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
16:26На Украине рассказали, почему не стоит разрывать отношения с Россией
15:42"Это пятно он никогда не смоет". Ахеджакова высказалась об уходе Гармаша
15:35Посол призвал Белоруссию освободить задержанных россиян
15:27Житель Кировской области попытался сжечь собутыльников во время ссоры
15:24Нарышкин рассказал о разнице между итогами Первой и Второй мировых войн
15:20Проценко рассказал, как врачи не узнали Путина в Коммунарке
15:03Мишустин подписал распоряжение об открытии границы России с Абхазией
15:03Статкевич о связях с задержанными россиянами: "Бред сивого мерина"
14:59Три человека погибли в ДТП на МКАД
14:50Экспертиза не выявила первичную причину смерти рэпера Картрайта
14:44Жена Энди Картрайта не признала вину в убийстве рэпера
14:30Нарышкин прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
14:25Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
14:24Суд арестовал перевозчика по делу о ДТП в Крыму
Лента новостейМолния