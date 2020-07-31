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Выплаты педагогам за классное руководство повысят до пяти тысяч рублей
Выплаты за классное руководство педагогам федеральных государственных общеобразовательных учреждений в России хотят повысить с 1 тысячи до 5 тысяч рублей,... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T20:35
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сн_образование
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353
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социальный навигатор, сн_образование, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), владимир путин, общество

Выплаты педагогам за классное руководство повысят до пяти тысяч рублей

20:15 31.07.2020 (обновлено: 20:35 31.07.2020)
1205
© Fotolia / Syda ProductionsУрок в школе
Урок в школе
© Fotolia / Syda Productions
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Выплаты за классное руководство педагогам федеральных государственных общеобразовательных учреждений в России хотят повысить с 1 тысячи до 5 тысяч рублей, соответствующий проект постановления правительства, подготовленный Минпросвещения, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Слова "с 1 января 2006 г." заменить словами "с 1 сентября 2020 г." ... слова "в размере 1000 рублей" заменить словами "в размере 5000 рублей", - говорится в документе.
Урок в школе
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Координатор и коммуникатор: как изменилась роль классного руководителя
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил с 1 сентября 2020 года ввести доплаты для классных руководителей в школах в размере не менее 5 тысяч рублей за счет федерального бюджета. Как подчеркнул президент, программа федеральной поддержки должна идти с сохранением всех уже действующих программ и выплат.
В марте министр просвещения Сергей Кравцов докладывал президенту о готовности всех необходимых для этой выплаты документов. Позже Минпросвещения заявляло, что переход на дистанционное обучение не скажется на этих выплатах.
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