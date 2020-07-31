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Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T20:25
энди картрайт
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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Чужие отношения понять невозможно. Мы оцениваем возможные ситуации с позиций своего жизненного опыта. И чаще всего нам этого опыта не хватает. То есть мы ничего о них не знаем. Каждая семья это особый организм. Откуда нам знать, что там было. Вот расскажет, и узнаем. А вдруг случайность.
42
Понятное дело что она его и завалила.
26
17
санкт-петербург
РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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энди картрайт, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве

19:06 31.07.2020 (обновлено: 20:25 31.07.2020)
79775
© Фото : @kkkartrait/InstagramРэпер Энди Картрайт с женой
Рэпер Энди Картрайт с женой
© Фото : @kkkartrait/Instagram
Рэпер Энди Картрайт с женой
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
"Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", — отмечается в сообщении.
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Представители ведомства считают, что супруга убила Картрайта "на почве личных неприязненных отношений" не позднее 29 июля, способ совершения преступления пока не установили.

"С целью сокрытия следов <...> обвиняемая расчленила тело потерпевшего на отдельные части с целью последующего уничтожения", — заявили в Следственном комитете.

В среду вечером в квартире на Невском проспекте полиция обнаружила труп 31-летнего мужчины. Части тела были упакованы в пять пакетов, а на месте происшествия нашли ножовку, таз и разделочную доску.
Погибшим оказался украинский рэпер, участник Versus Battle Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко).
Супруга музыканта, которая находилась в той же квартире, утверждает, что он скончался из-за передозировки наркотиков. Женщина заявила, что сама расчленила тело, чтобы скрыть причину смерти и оставить "светлую память" о муже.
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6963177225244
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Энди КартрайтСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Чужие отношения понять невозможно. Мы оцениваем возможные ситуации с позиций своего жизненного опыта. И чаще всего нам этого опыта не хватает. То есть мы ничего о них не знаем. Каждая семья это особый организм. Откуда нам знать, что там было. Вот расскажет, и узнаем. А вдруг случайность.
31 июля, 19:59
BBoris
15310221
Понятное дело что она его и завалила.
31 июля, 19:46
Молодой Гранит
2310200
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