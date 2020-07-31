https://ria.ru/20200731/1575237411.html
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T19:06
2020-07-31T20:25
энди картрайт
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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https://ria.ru/20200731/1575218633.html
https://ria.ru/20200730/1575180484.html
Boris
Чужие отношения понять невозможно. Мы оцениваем возможные ситуации с позиций своего жизненного опыта. И чаще всего нам этого опыта не хватает. То есть мы ничего о них не знаем. Каждая семья это особый организм. Откуда нам знать, что там было. Вот расскажет, и узнаем. А вдруг случайность.
42
Молодой Гранит
Понятное дело что она его и завалила.
26
17
санкт-петербург
РИА Новости
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2020
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энди картрайт, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости.
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта
предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
"Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", — отмечается в сообщении.
Представители ведомства считают, что супруга убила Картрайта "на почве личных неприязненных отношений" не позднее 29 июля, способ совершения преступления пока не установили.
"С целью сокрытия следов <...> обвиняемая расчленила тело потерпевшего на отдельные части с целью последующего уничтожения", — заявили в Следственном комитете.
В среду вечером в квартире на Невском проспекте полиция обнаружила труп 31-летнего мужчины. Части тела были упакованы в пять пакетов, а на месте происшествия нашли ножовку, таз и разделочную доску.
Погибшим оказался украинский рэпер, участник Versus Battle Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко).
Супруга музыканта, которая находилась в той же квартире, утверждает, что он скончался из-за передозировки наркотиков. Женщина заявила, что сама расчленила тело, чтобы скрыть причину смерти и оставить "светлую память" о муже.