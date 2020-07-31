Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.

"Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", — отмечается в сообщении.

Представители ведомства считают, что супруга убила Картрайта "на почве личных неприязненных отношений" не позднее 29 июля, способ совершения преступления пока не установили.

"С целью сокрытия следов <...> обвиняемая расчленила тело потерпевшего на отдельные части с целью последующего уничтожения", — заявили в Следственном комитете.

В среду вечером в квартире на Невском проспекте полиция обнаружила труп 31-летнего мужчины. Части тела были упакованы в пять пакетов, а на месте происшествия нашли ножовку, таз и разделочную доску.

Погибшим оказался украинский рэпер, участник Versus Battle Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко).