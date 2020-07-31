В Липецкой области три человека погибли при столкновении двух иномарок

ВОРОНЕЖ, 31 июл - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли при столкновении двух иномарок в Липецкой области, четверо получили травмы, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.
Авария произошла около 16.00 мск пятницы в Хлевенском районе на 439 километре трассы М-4 "Дон".
"Произошло столкновение двух автомобилей. Предварительно - столкновение с припаркованным на обочине автомобилем. Один автомобиль с регистрационными номерами Санкт-Петербурга, Ford Kuga, второй автомобиль - с регистрационными номерами Владимирской области, Mitsubishi Outlander. В настоящий момент нам известно о трех погибших и четырех пострадавших", - сказал собеседник агентства.
По его словам, один из погибших - несовершеннолетний. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства аварии.
Представитель УМВД уточнил, что водитель Mitsubishi Outlander, 1984 года рождения, двигался в Москву, когда въехал в стоящий Ford Kuga. Находившиеся в Ford Kuga водитель 1983 года рождения, его супруга 1984 года рождения и сын 2007 года рождения погибли, дочь 2010 года рождения госпитализирована. Водителю Mitsubishi Outlander была оказана помощь на месте, его жена 1986 года рождения и дочь 2014 года рождения госпитализированы.