В Липецкой области три человека погибли при столкновении двух иномарок

Представитель УМВД уточнил, что водитель Mitsubishi Outlander, 1984 года рождения, двигался в Москву, когда въехал в стоящий Ford Kuga. Находившиеся в Ford Kuga водитель 1983 года рождения, его супруга 1984 года рождения и сын 2007 года рождения погибли, дочь 2010 года рождения госпитализирована. Водителю Mitsubishi Outlander была оказана помощь на месте, его жена 1986 года рождения и дочь 2014 года рождения госпитализированы.