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В Липецкой области три человека погибли при столкновении двух иномарок
Три человека, в том числе ребенок, погибли при столкновении двух иномарок в Липецкой области, четверо получили травмы, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T18:28
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
липецкая область
владимирская область
санкт-петербург
происшествия
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353
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), липецкая область, владимирская область, санкт-петербург, происшествия

В Липецкой области три человека погибли при столкновении двух иномарок

17:58 31.07.2020 (обновлено: 18:28 31.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ВОРОНЕЖ, 31 июл - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли при столкновении двух иномарок в Липецкой области, четверо получили травмы, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.
Авария произошла около 16.00 мск пятницы в Хлевенском районе на 439 километре трассы М-4 "Дон".
"Произошло столкновение двух автомобилей. Предварительно - столкновение с припаркованным на обочине автомобилем. Один автомобиль с регистрационными номерами Санкт-Петербурга, Ford Kuga, второй автомобиль - с регистрационными номерами Владимирской области, Mitsubishi Outlander. В настоящий момент нам известно о трех погибших и четырех пострадавших", - сказал собеседник агентства.
По его словам, один из погибших - несовершеннолетний. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства аварии.
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Представитель УМВД уточнил, что водитель Mitsubishi Outlander, 1984 года рождения, двигался в Москву, когда въехал в стоящий Ford Kuga. Находившиеся в Ford Kuga водитель 1983 года рождения, его супруга 1984 года рождения и сын 2007 года рождения погибли, дочь 2010 года рождения госпитализирована. Водителю Mitsubishi Outlander была оказана помощь на месте, его жена 1986 года рождения и дочь 2014 года рождения госпитализированы.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Липецкая областьВладимирская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
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