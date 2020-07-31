Блогера из Грузии арестовали за участие в митингах в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 31 июл - РИА Новости. Центральный районный суд в Хабаровске арестовал на семь суток приехавшего из Грузии блогера Алексея Романова, участвовавшего в несанкционированных митингах в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, сообщил РИА Новости представитель силовых структур.
Алексей Романов освещал митинги в Хабаровске с 11 июля, видеоматериал он выкладывал в своём блоге на Youtube-канале. Он работал тележурналистом в Хабаровске, несколько лет назад переехал в Грузию. Несколько дней назад в интервью врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев говорил, что в край приехали организаторы провокаций, в том числе из Грузии, иностранцы.
"Романов по решению суда арестован на семь суток по части 6.1 статьи 20.2 КоАП "участие в несогласованном публичном мероприятии, повлекшем нарушение движение транспорта", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Романов является гражданином России.
Митинги в Хабаровске проходят с 11 июля ежедневно после ареста Фургала, которого подозревают в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в начале 2000-х годов. Акции проходят на фоне режима повышенной готовности из-за роста заболеваемости COVID-19 и запрета на проведение массовых мероприятий.