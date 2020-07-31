Блогера из Грузии арестовали за участие в митингах в Хабаровске

"Романов по решению суда арестован на семь суток по части 6.1 статьи 20.2 КоАП "участие в несогласованном публичном мероприятии, повлекшем нарушение движение транспорта", - сказал собеседник агентства.

Митинги в Хабаровске проходят с 11 июля ежедневно после ареста Фургала, которого подозревают в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в начале 2000-х годов. Акции проходят на фоне режима повышенной готовности из-за роста заболеваемости COVID-19 и запрета на проведение массовых мероприятий.