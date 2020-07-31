В российских СМИ появится реклама вина из ЕАЭС

Ранее реклама вина и игристого вина, произведенного в РФ из выращенного на территории России винограда, допускалась в периодических печатных изданиях, а также в теле- и радиопрограммах. Однако реклама вина и игристого вина, произведенного в государствах-членах ЕАЭС, законом "О рекламе" не допускалась.