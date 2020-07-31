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В российских СМИ появится реклама вина из ЕАЭС
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который разрешает в российских СМИ рекламу вин и шампанского, произведенных в странах Евразийского... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T17:36
евразийский экономический союз
владимир путин
белоруссия
киргизия
армения
медиа - общество
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белоруссия
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
евразийский экономический союз, владимир путин, белоруссия, киргизия, армения, медиа - общество

В российских СМИ появится реклама вина из ЕАЭС

17:36 31.07.2020
161
© Depositphotos / fonzie26 Розовое игристое вино
Розовое игристое вино
© Depositphotos / fonzie26
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который разрешает в российских СМИ рекламу вин и шампанского, произведенных в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее реклама вина и игристого вина, произведенного в РФ из выращенного на территории России винограда, допускалась в периодических печатных изданиях, а также в теле- и радиопрограммах. Однако реклама вина и игристого вина, произведенного в государствах-членах ЕАЭС, законом "О рекламе" не допускалась.
Принятые поправки разрешают рекламу вина и шампанского, произведенных странами ЕАЭС "из выращенного на территориях соответствующих государств-членов Евразийского экономического союза винограда, при условии подтверждения места произрастания такого винограда в порядке, установленном правом Евразийского экономического союза".
В состав ЕАЭС, кроме России, входят Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.
Бутылки вина
24 июля, 16:43
Совфед одобрил закон о рекламе вина из ЕАЭС
411004
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Евразийский экономический союзВладимир ПутинБелоруссияКиргизияАрменияМедиа - Общество
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