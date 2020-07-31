https://ria.ru/20200731/1575231783.html
В российских СМИ появится реклама вина из ЕАЭС
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который разрешает в российских СМИ рекламу вин и шампанского, произведенных в странах Евразийского... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T17:36
2020-07-31T17:36
евразийский экономический союз
владимир путин
белоруссия
киргизия
армения
медиа - общество
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1
белоруссия
киргизия
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574610439_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_0c93190b74f5fe3bc40ac6f4490b4844.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евразийский экономический союз, владимир путин, белоруссия, киргизия, армения, медиа - общество
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал федеральный закон, который разрешает в российских СМИ рекламу вин и шампанского, произведенных в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС
).
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее реклама вина и игристого вина, произведенного в РФ из выращенного на территории России винограда, допускалась в периодических печатных изданиях, а также в теле- и радиопрограммах. Однако реклама вина и игристого вина, произведенного в государствах-членах ЕАЭС, законом "О рекламе" не допускалась.
Принятые поправки разрешают рекламу вина и шампанского, произведенных странами ЕАЭС "из выращенного на территориях соответствующих государств-членов Евразийского экономического союза винограда, при условии подтверждения места произрастания такого винограда в порядке, установленном правом Евразийского экономического союза".
В состав ЕАЭС, кроме России, входят Белоруссия
, Армения
, Казахстан
и Киргизия
.