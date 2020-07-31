Основателю паблика "Омбудсмен полиции" продлили арест

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Дорогомиловский суд Дорогомиловский суд Москвы на три месяца продлил арест основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова , взятого под стражу по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить Воронцову меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца, до 6 ноября 2020 года", - огласила решение судья Юлия Рудакова.

Срок следствия по делам Воронцова продлен Следственным комитетом на тот же срок, до 6 ноября.

В ходе заседания следователь указал, что при более мягкой мере пресечения Воронцов может "продолжить заниматься преступной деятельностью" или угрожать свидетелям. За этот период следствие планирует продолжить собирать доказательства.

Защита в свою очередь просила суд изменить Воронцову меру пресечения на более мягкую - домашний арест, поручительство или подписку о невыезде. За "омбудсмена" поручились телеведущая Ксения Собчак, политик Дмитрий Гудков, депутат Госдумы Валерий Рашкин, журналист Илья Азар и другие.

Московская полиция завела на Воронцова несколько уголовных дел за вымогательство, незаконный оборон порнографических материалов, оскорблении представителя власти и клевете. Впоследствии для проведения предварительного расследования все они были переданы в ГСУСК России по Москве.

Два эпизода связаны с бывшим полицейским, у которого Воронцов, по версии следствия, требовал 300 тысяч рублей, и чьи обнаженные фото якобы затем опубликовал в интернете. Еще по двум эпизодам пострадавшими проходят две женщины: следование утверждает, что у одной Воронцов вымогал 30 тысяч рублей за непубликацию "откровенного" видео, а фото "порнографического характера" второй разместил в сети.

В начале мая этого года "омбудсмена" отправили в СИЗО до 6 июля. Вину во вменяемых преступлениях он не признает, считая уголовное преследование "расправой за его деятельность".

По эпизоду о распространении порнографии также был задержан помощник "омбудсмена" по паблику Игорь Худяков. Правоохранители привезли его из Вологды в Москву, после чего арестовали на два месяца. Незадолго до окончания срока ареста Худякова освободили из СИЗО, смягчив ему обвинение. По словам адвоката Максима Пашкова, его подзащитный не стал отрицать причастность к распространению снимков, но категорически отвергает сговор с Воронцовым.