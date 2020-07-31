Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200731/1575231725.html
Основателю паблика "Омбудсмен полиции" продлили арест
Дорогомиловский суд Москвы на три месяца продлил арест основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, взятого под стражу по делу о вымогательстве... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T17:35
владимир воронцов (омбудсмен полиции)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571180974_7:0:1307:731_1400x0_80_0_0_a0f6fba7394d6a1983fddf737982e6fb.jpg
https://ria.ru/20200525/1571969915.html
https://ria.ru/20200507/1571082465.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571180974_7:0:1307:731_1400x0_80_0_0_a0f6fba7394d6a1983fddf737982e6fb.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571180974_169:0:1144:731_1400x0_80_0_0_48e09b9868fdfacfa2a78490fddb77a4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571180974_291:0:1022:731_1400x0_80_0_0_53423fbaecaaba718dcd7caf0812ae39.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир воронцов (омбудсмен полиции), москва, происшествия

Основателю паблика "Омбудсмен полиции" продлили арест

17:35 31.07.2020
116
Основатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов в суде. Кадр видео
Основатель паблика Омбудсмен полиции Владимир Воронцов в суде. Кадр видео
Основатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов в суде. Кадр видео
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы на три месяца продлил арест основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, взятого под стражу по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить Воронцову меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца, до 6 ноября 2020 года", - огласила решение судья Юлия Рудакова.
Срок следствия по делам Воронцова продлен Следственным комитетом на тот же срок, до 6 ноября.
В ходе заседания следователь указал, что при более мягкой мере пресечения Воронцов может "продолжить заниматься преступной деятельностью" или угрожать свидетелям. За этот период следствие планирует продолжить собирать доказательства.
Девушка печатает на клавиатуре
25 мая, 17:51
Модератор "Омбудсмена полиции" рассказала о работе на Воронцова
Защита в свою очередь просила суд изменить Воронцову меру пресечения на более мягкую - домашний арест, поручительство или подписку о невыезде. За "омбудсмена" поручились телеведущая Ксения Собчак, политик Дмитрий Гудков, депутат Госдумы Валерий Рашкин, журналист Илья Азар и другие.
Московская полиция завела на Воронцова несколько уголовных дел за вымогательство, незаконный оборон порнографических материалов, оскорблении представителя власти и клевете. Впоследствии для проведения предварительного расследования все они были переданы в ГСУСК России по Москве.
Два эпизода связаны с бывшим полицейским, у которого Воронцов, по версии следствия, требовал 300 тысяч рублей, и чьи обнаженные фото якобы затем опубликовал в интернете. Еще по двум эпизодам пострадавшими проходят две женщины: следование утверждает, что у одной Воронцов вымогал 30 тысяч рублей за непубликацию "откровенного" видео, а фото "порнографического характера" второй разместил в сети.
В начале мая этого года "омбудсмена" отправили в СИЗО до 6 июля. Вину во вменяемых преступлениях он не признает, считая уголовное преследование "расправой за его деятельность".
Кадры задержания Владимира Воронцова
7 мая, 11:36
Появилось видео задержания основателя паблика "Омбудсмен полиции"
По эпизоду о распространении порнографии также был задержан помощник "омбудсмена" по паблику Игорь Худяков. Правоохранители привезли его из Вологды в Москву, после чего арестовали на два месяца. Незадолго до окончания срока ареста Худякова освободили из СИЗО, смягчив ему обвинение. По словам адвоката Максима Пашкова, его подзащитный не стал отрицать причастность к распространению снимков, но категорически отвергает сговор с Воронцовым.
Воронцов позиционирует свой проект "Омбудсмен полиции" как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ. Во "ВКонтакте" у проекта более 380 тысяч подписчиков, в Telegram и Instagram – в общей сложности еще около 180 тысяч.
1000102
Обсудить 0
Владимир Воронцов (Омбудсмен полиции)МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Розовое игристое вино
В российских СМИ появится реклама вина из ЕАЭС
Автомобиль полиции в Германии
Полиция рассказала о "приключении" нашедших сумку марихуаны детсадовцев
Оцепление на месте нападения на банк в Берлине
Число пострадавших при атаке на ТЦ в Берлине выросло до 12
Сергей Шнуров
Дегтярев обвинил Шнурова в хайпе
Снюс
В России увеличатся штрафы за продажу снюса
Зебры в Танзании
Роспотребнадзор советует туристам за рубежом не есть мясо диких животных
Извлечение останков жертв, зверски убитых фашистами под Сталинградом. Видео СК РФ
СК показал, как извлекает останки убитых фашистами под Сталинградом
Турбаза Глобус
Среди погибших на алтайской турбазе оказалось двое детей
Разработка вакцины от коронавируса
В Испании разрабатывают спрей против коронавируса
Акция протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева
Блогера из Грузии арестовали за участие в митингах в Хабаровске
Актер Сергей Гармаш
Представитель Гармаша объяснил решение актера уйти из "Современника"
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
США ввели санкции против Китая
Врачи скорой помощи с пациентом
В Госдуме усомнились в выводах ВОЗ о причине новых вспышек COVID-19
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
В Липецкой области три человека погибли при столкновении двух иномарок
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
В США сомневаются в успехе российской вакцины от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:20Отчуждение территории России приравняли к экстремизму
18:18В России вырастут пенсии работающих пенсионеров
18:14Охлобыстин рассказал о желании Ефремова сидеть в тюрьме
18:13Иностранцев пустят в Россию только со справкой об отсутствии COVID-19
18:12Украина потребует выдать задержанных в Белоруссии россиян
18:09Леонардо Ди Каприо спродюсирует сериал по мотивам утопии Олдоса Хаксли
18:08Президент Мексики отказался носить маску, пока не победит коррупцию
18:07Четырех пострадавших при нападении в Берлине госпитализировали
17:59Назван неожиданный признак угрозы сердечного приступа
17:59Житель Москвы пожаловался в полицию на подгоревший суп
17:58В Липецкой области три человека погибли при столкновении двух иномарок
17:57Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе
17:53В США сомневаются в успехе российской вакцины от COVID-19
17:53Блогера из Грузии арестовали за участие в митингах в Хабаровске
17:50США ввели санкции против Китая
17:49В Испании разрабатывают спрей против коронавируса
17:44Роспотребнадзор советует туристам за рубежом не есть мясо диких животных
17:41В России увеличатся штрафы за продажу снюса
17:37Полиция рассказала о "приключении" нашедших сумку марихуаны детсадовцев
17:36В российских СМИ появится реклама вина из ЕАЭС
Лента новостейМолния