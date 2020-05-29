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2020-05-29T09:27
https://ria.ru/20200529/1572154827.html
Два уголовных дела завели в отношении "Омбудсмена полиции" Воронцова
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РИА Новости

Два уголовных дела завели в отношении "Омбудсмена полиции" Воронцова

09:14 29.05.2020 (обновлено: 09:27 29.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Два уголовных дела завели на основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил в пятницу начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин.
Ранее на основателя паблика уже заводили дело о распространении порнографии.
"Двадцать седьмого мая Управлением дознания ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело в отношении администратора интернет-сообщества по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 163 УК РФ. А 28 мая следователями столичного Главка в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по п. п. "а" и "б" части 3 статьи 242 УК РФ", - сказал Васенин.
Согласно сообщению, в полицию с заявлением обратилась женщина, она сообщила, что в ходе переписки подозреваемый вынудил ее отправить ему личные видеозаписи порнографического содержания. После этого мужчина потребовал денежные средства в размере 30 тысяч рублей, угрожая в противном случае опубликовать видео в открытом доступе. Чтобы избежать распространения компрометирующих материалов, заявительница перевела злоумышленнику указанную сумму.
Основатель паблика Омбудсмен полиции Владимир Воронцов в суде. Кадр видео
25 мая, 17:51
Модератор "Омбудсмена полиции" рассказала о работе на Воронцова
В сентябре 2018 года создатель и администратор групп в социальных сетях "по предварительному сговору с неустановленными лицами организовал на этих интернет-площадках публичную демонстрацию и распространение порнографических фотоматериалов". При этом доступ к ним предоставлялся зарегистрированным участникам групп.
Тверской суд Москвы 8 мая заключил Воронцова в СИЗО по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей в составе группы лиц. По данным полиции Москвы, Воронцов в октябре 2017 года вымогал 300 тысяч рублей у бывшего столичного полицейского, угрожая опубликовать его интимное фото. В итоге, как заявили в полиции, дискредитирующие снимки были опубликованы в сети - в частности, в паблике Воронцова.
Адвокат Сергей Бадамшин ранее рассказал РИА Новости, что его подзащитный не признает себя виновным. Воронцову по обвинению в вымогательстве грозит до семи лет лишения свободы.
В середине апреля Воронцова допрашивали по другому уголовному делу - о распространении фейка о коронавирусе, но после беседы со следователем в качестве свидетеля отпустили. И тогда, и сейчас дома у основателя паблика и его родственников проходили обыски.
Воронцов позиционирует свой проект "Омбудсмен полиции" как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ. В "ВКонтакте" у проекта более 380 тысяч подписчиков, в Telegram и Instagram – в общей сложности еще почти 150 тысяч.
Здание Московского городского суда
27 мая, 15:45
Мосгорсуд признал законным арест основателя паблика "Омбудсмен полиции"
22101019
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Владимир Воронцов (Омбудсмен полиции)Владимир ВасенинСергей БадамшинTelegram (приложение)Происшествия
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