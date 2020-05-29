Два уголовных дела завели в отношении "Омбудсмена полиции" Воронцова

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Два уголовных дела завели на основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил в пятницу начальник пресс-службы московского главка МВД Два уголовных дела завели на основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил в пятницу начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин

Ранее на основателя паблика уже заводили дело о распространении порнографии.

"Двадцать седьмого мая Управлением дознания ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело в отношении администратора интернет-сообщества по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 163 УК РФ. А 28 мая следователями столичного Главка в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по п. п. "а" и "б" части 3 статьи 242 УК РФ", - сказал Васенин.

Согласно сообщению, в полицию с заявлением обратилась женщина, она сообщила, что в ходе переписки подозреваемый вынудил ее отправить ему личные видеозаписи порнографического содержания. После этого мужчина потребовал денежные средства в размере 30 тысяч рублей, угрожая в противном случае опубликовать видео в открытом доступе. Чтобы избежать распространения компрометирующих материалов, заявительница перевела злоумышленнику указанную сумму.

В сентябре 2018 года создатель и администратор групп в социальных сетях "по предварительному сговору с неустановленными лицами организовал на этих интернет-площадках публичную демонстрацию и распространение порнографических фотоматериалов". При этом доступ к ним предоставлялся зарегистрированным участникам групп.

Тверской суд Москвы 8 мая заключил Воронцова в СИЗО по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей в составе группы лиц. По данным полиции Москвы, Воронцов в октябре 2017 года вымогал 300 тысяч рублей у бывшего столичного полицейского, угрожая опубликовать его интимное фото. В итоге, как заявили в полиции, дискредитирующие снимки были опубликованы в сети - в частности, в паблике Воронцова.

Адвокат Сергей Бадамшин ранее рассказал РИА Новости, что его подзащитный не признает себя виновным. Воронцову по обвинению в вымогательстве грозит до семи лет лишения свободы.

В середине апреля Воронцова допрашивали по другому уголовному делу - о распространении фейка о коронавирусе, но после беседы со следователем в качестве свидетеля отпустили. И тогда, и сейчас дома у основателя паблика и его родственников проходили обыски.