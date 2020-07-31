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СК показал, как извлекает останки убитых фашистами под Сталинградом
СК РФ опубликовал видео, на котором показана работа следователей по извлечению останков жертв, убитых фашистами под Сталинградом. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T17:19
без срока давности
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
следственный комитет россии (ск рф)
сталинград
происшествия
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Извлечение останков жертв, зверски убитых фашистами под Сталинградом. Видео СК РФ
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области продолжается расследование фактов массового убийства советских граждан из числа мирного населения Сталинградской (ныне Волгоградской) области в годы Великой Отечественной войны. Напомним, что уголовное дело по ст.357 УК РФ (геноцид) возбуждено по результатам тщательной процессуальной проверки, организованной региональным управлением СК России, по итогам изучения сохранившихся архивных документов, часть из которых до настоящего времени носит гриф секретности.
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без срока давности, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), следственный комитет россии (ск рф), сталинград, происшествия

СК показал, как извлекает останки убитых фашистами под Сталинградом

17:19 31.07.2020
355
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. СК РФ опубликовал видео, на котором показана работа следователей по извлечению останков жертв, убитых фашистами под Сталинградом.
На видео длительностью 55 секунд на YouTube-канале ведомства показаны кадры работы следователей. Специалисты проводят раскопки в поле на огороженной территории.
Как ранее сообщал СК, извлечение останков жертв проводится на окраине села Водино. Следствие будет завершено, когда поднимут останки 43 беженцев, в том числе 19 детей, сведения о которых содержатся в акте комиссии от 1942 года.
СК в рамках дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны приступил к извлечению останков жертв, убитых фашистами под Сталинградом, также были допрошены очевидцы убийств. Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда нацистами в 1942-43 годах.
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Колоссальная смертность: в нацистской неволе чаще всего гибли дети
В период с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года в ходе оккупации Сталинградской области нацисты зверски расправлялись с советскими гражданами: их морили голодом, расстреливали, травили в газовых камерах, заживо засыпали землей.
В частности, в станице Нижне-Чирской фашисты учинили расправу над воспитанниками детского дома, расстреляв около 50 детей в возрасте от 4 до 15 лет. Есть исторические данные о том, что сотрудники немецкой комендатуры в оккупированных районах Сталинграда регулярно грабили и убивали гражданское население.
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Без срока давностиВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Следственный комитет России (СК РФ)СталинградПроисшествия
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