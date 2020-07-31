СК показал, как извлекает останки убитых фашистами под Сталинградом

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. СК РФ опубликовал видео, на котором показана работа следователей по извлечению останков жертв, убитых фашистами под Сталинградом

На видео длительностью 55 секунд на YouTube-канале ведомства показаны кадры работы следователей. Специалисты проводят раскопки в поле на огороженной территории.

Как ранее сообщал СК, извлечение останков жертв проводится на окраине села Водино. Следствие будет завершено, когда поднимут останки 43 беженцев, в том числе 19 детей, сведения о которых содержатся в акте комиссии от 1942 года.

СК в рамках дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны приступил к извлечению останков жертв, убитых фашистами под Сталинградом, также были допрошены очевидцы убийств. Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда нацистами в 1942-43 годах.

В период с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года в ходе оккупации Сталинградской области нацисты зверски расправлялись с советскими гражданами: их морили голодом, расстреливали, травили в газовых камерах, заживо засыпали землей.