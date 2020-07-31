https://ria.ru/20200731/1575230517.html
Представитель Гармаша объяснил решение актера уйти из "Современника"
Уход Сергея Гармаша из "Современника" связан с новой политикой театра, а также небрежным отношением к истории театра и артистам, объяснил в беседе с телеканалом РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T17:19
2020-07-31T17:19
культура
россия
современник (театр)
сергей гармаш
москва
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https://ria.ru/20200621/1573259129.html
1
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, современник (театр), сергей гармаш, москва