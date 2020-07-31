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https://ria.ru/20200731/1575230517.html
Представитель Гармаша объяснил решение актера уйти из "Современника"
Уход Сергея Гармаша из "Современника" связан с новой политикой театра, а также небрежным отношением к истории театра и артистам, объяснил в беседе с телеканалом РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T17:19
культура
россия
современник (театр)
сергей гармаш
москва
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РИА Новости
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россия, современник (театр), сергей гармаш, москва

Представитель Гармаша объяснил решение актера уйти из "Современника"

17:19 31.07.2020
1764
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктер Сергей Гармаш
Актер Сергей Гармаш
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Уход Сергея Гармаша из "Современника" связан с новой политикой театра, а также небрежным отношением к истории театра и артистам, объяснил в беседе с телеканалом "Звезда" представитель актера Олег Будрин.
"Он — артист, ни директор, ни худрук. Он может только написать заявление об уходе и объяснить почему, что нет сил бороться", — пояснил Будрин.
При этом представитель актера добавил, что Гармаш не сможет без театра, так как это — его жизнь.
Ранее источник РИА Новости рассказал, что актер Сергей Гармаш объявил об уходе из театра. Об этом он сообщил на закрытом собрании труппы, обратившись к коллегам с открытым письмом.
Федор Добронравов
21 июня, 14:19Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
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КультураРоссияСовременник (театр)Сергей ГармашМосква
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