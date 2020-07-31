МИД возмутился "поставленным на поток" осквернением памятников в Польше

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Осквернение мемориалов советским воинам, поставленное в Польше "на поток", глубоко возмущает, заявили в МИД РФ.
Ранее сообщалось, что скульптуру маршала Константина Рокоссовского похитили с мемориального кладбища в Легнице на западе Польши. Скульптура была частью открытой экспозиции музея, расположенного на кладбище красноармейцев. Позже обезглавленная скульптура была обнаружена на одной из улиц Легницы. Посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил РИА Новости, что посольство потребует от властей страны найти и наказать виновных в вандализме.
"Очевидно, что поставленное в Польше "на поток" осквернение памятников советским воинам-освободителям напрямую связано с атмосферой враждебности по отношению к СССР и России, нагнетаемой усилиями властей и ведущих СМИ, кампанией по переписыванию и фальсификации истории в русофобском духе, давно ставшей стержнем польской исторической политики",- говорится в комментарии МИД РФ, размещенном на сайте дипломатического ведомства.
В МИД отметили, что недавние действия вандалов в отношении мемориала в городе Легница вызывают возмущение.
"Глубоко возмущены глумлением над памятью выдающегося советского военачальника, дважды Героя Советского Союза, маршала Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского. В ночь с 29 на 30 июля в городе Легница на западе Польши с территории городского кладбища, на котором похоронены советские воины, погибшие в боях за освобождение этого города в 1945 году, был похищен памятник Рокоссовскому, который на следующий день полиция обнаружила брошенным преступниками, отпилившими скульптуре голову",- говорится в комментарии.
Как подчеркнули в дипведомстве, "польские власти своего отношения к этому безобразному происшествию публично до сих пор не выразили". "Президент города Легница сообщил лишь о том, что полиция ведет розыск виновных. Обращает на себя внимание тот факт, что в очередной раз акт вандализма совершен на территории воинского захоронения, хотя Варшава неоднократно заверяла, что такие объекты пользуются неприкосновенностью и должны охраняться",- говорится в сообщении.