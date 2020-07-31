МИД возмутился "поставленным на поток" осквернением памятников в Польше

"Глубоко возмущены глумлением над памятью выдающегося советского военачальника, дважды Героя Советского Союза, маршала Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского. В ночь с 29 на 30 июля в городе Легница на западе Польши с территории городского кладбища, на котором похоронены советские воины, погибшие в боях за освобождение этого города в 1945 году, был похищен памятник Рокоссовскому, который на следующий день полиция обнаружила брошенным преступниками, отпилившими скульптуре голову",- говорится в комментарии.