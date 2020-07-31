Суд арестовал пятерых исламистов, задержанных в Волгоградской области

"Пятеро членов ячейки взяты под стражу до 28 сентября", - сообщила Вальковская.

ФСБ показала видео спецоперации против исламистов в Волгоградской области

ФСБ показала видео спецоперации против исламистов в Волгоградской области

"Таблиги Джамаат"* запрещена в России с 2009 года. Верховный суд постановил, что участники организации стремятся раздробить территорию РФ и "дискриминировать граждан России по религиозному признаку".