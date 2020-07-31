Суд арестовал пятерых исламистов, задержанных в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 31 июл – РИА Новости. Пятерых членов ячейки "Таблиги Джамаат"*, задержанных в Волгоградской области, суд арестовал до 28 сентября, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.
В пятницу ФСБ сообщило о задержании организатора и пяти рядовых членов ячейки исламистов "Таблиги Джамаат"*, против них возбуждено уголовное дело по статье "организация деятельности экстремистской организации". В пятницу они доставлены в суд для избрания меры пресечения.
Ранее сообщалось, что Центральный районный суд Волгограда арестовал организатора ячейки до 28 сентября.
"Пятеро членов ячейки взяты под стражу до 28 сентября", - сообщила Вальковская.
"Таблиги Джамаат"* запрещена в России с 2009 года. Верховный суд постановил, что участники организации стремятся раздробить территорию РФ и "дискриминировать граждан России по религиозному признаку".
*Террористическая организация, запрещенная в России.