В Ленобласти за три года построят 24 спортивных центра на 4,8 млрд рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл – РИА Новости. В . В Ленинградской области в ближайшие три года построят 24 многофункциональных спортивных центра, на эти цели выделено 4,8 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По словам собеседника агентства, до конца 2020 года планируется ввести в эксплуатацию бассейн в Ивангороде, универсальный спортивный зал в школе №12 города Высоцк Выборгского района и спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном в поселке Плодовое.

"Также завершается второй этап строительства спортивного центра в Выборге: здесь откроется крытый каток. Кроме того, после реконструкции начнет работу стадион в Никольском", - отметили в пресс-службе.

К 2021 году область построит еще восемь объектов: четыре физкультурно-оздоровительных комплекса во Всеволожске, Сланцах, Кировске и деревне Будогощь, спортивный корпус в новом Доме культуры в селе Паша, бассейн в Кингисеппе, спортивную площадку в Бегуницах Волосовского района, а также биатлонно-лыжный комплекс в Шапках.

"На 2022 год намечено окончание строительства бассейна в Аннино, универсального спортивного зала в Скреблово, физкультурно-оздоровительных комплексов в Новолисино и деревне Виллози, ледовой арены в Волхове, также будет завершена реконструкция стадиона "Спартак" в Гатчине и тренировочной площадки в Рощино", - добавили в обладминистрации.

Кроме того, в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" до 2022 года в Ленинградской области будут возведены еще 4 физкультурно-оздоровительных комплекса в Сертолово, Котельском, Гатчине и Каменогорске.

"До конца года администрации муниципальных районов планируют заключить контракты и приступить к строительству", - подытожили в пресс-службе.