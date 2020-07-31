В Анапе напавшего на сотрудницу тира оштрафовали на 200 тысяч рублей

"Суд пришел к выводу о виновности подсудимого. При назначении наказания судом учтены характер и степень общественной опасности совершенного деяния, признание вины, возмещение ущерба и наличие на иждивении малолетних детей. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей", - добавляется в релизе.