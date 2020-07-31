В Анапе напавшего на сотрудницу тира оштрафовали на 200 тысяч рублей

КРАСНОДАР, 31 июл - РИА Новости. Анапский районный суд назначил дебоширу, напавшему в августе прошлого года на работницу тира, уголовный штраф в размере 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.
В августе минувшего года в интернете появилось видео с камеры видеонаблюдения, на котором мужчина агрессивно ведёт себя по отношению к сотруднице тира и бросает в нее ружье. СМИ сообщали, что у девушки был рассечен лоб. Полиция поясняла, что дебоширом оказался 39-летний житель Крымского района и что в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" (статья 115 УК РФ).
"Анапский районный суд Краснодарского края рассмотрел уголовное дело в отношении жителя города Крымска 1979 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 213 УК РФ (грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия)… Уголовное дело по ходатайству подсудимого рассматривалось судом в особом порядке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на рассмотрение дела в особом порядке согласились подсудимый, потерпевшая, которой он добровольно возместил причиненный моральный вред, и гособвинитель.
"Суд пришел к выводу о виновности подсудимого. При назначении наказания судом учтены характер и степень общественной опасности совершенного деяния, признание вины, возмещение ущерба и наличие на иждивении малолетних детей. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей", - добавляется в релизе.
УФССП по Краснодарскому краю в прошлом году также сообщало, что приставы узнали в дебошире, напавшем на работницу тира в Анапе и попавшего в объектив камеры наблюдения, разыскиваемого должника и взыскали с него штраф, наложенный судом за аналогичное избиение. Имеющаяся у мужчины задолженность была погашена его женой, после ареста гидроцикла и описи его имущества в Крымске.