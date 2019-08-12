В Анапе пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Анапе пьяный мужчина напал на работницу тира и разбил ей лоб. Видео с камер наблюдения опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Инцидент произошел 11 августа. Компания друзей в нетрезвом виде пришла в тир, и один из мужчин попросил девушку дать ему пострелять. Получив отказ, он разозлился, начал все крушить, плюнул в сотрудницу и кинул ей винтовку в голову.
В результате девушка получила травмы, и ей потребовалась помощь медиков.
В настоящее время полиция устанавливает личность нападавшего, проводится проверка по факту случившегося.