В Анапе пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой

Инцидент произошел 11 августа. Компания друзей в нетрезвом виде пришла в тир, и один из мужчин попросил девушку дать ему пострелять. Получив отказ, он разозлился, начал все крушить, плюнул в сотрудницу и кинул ей винтовку в голову.