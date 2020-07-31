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В Москве крестился известный африканский политик
Известный африканский политик, бывший вице-премьер Габона Бруно Бен Мубамба принял православие и был крещен в московском храме, ему дали христианское имя... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T16:05
джордж флойд
новости - религия и мировоззрение
москва
габон
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
джордж флойд, новости - религия и мировоззрение, москва, габон

В Москве крестился известный африканский политик

16:05 31.07.2020
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© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкХрам Троицы Живоначальной
Храм Троицы Живоначальной
© РИА Новости / Александр Поляков
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Известный африканский политик, бывший вице-премьер Габона Бруно Бен Мубамба принял православие и был крещен в московском храме, ему дали христианское имя Владимир, сообщил член синодальной библейско-богословской комиссии Русской православной церкви, настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах протоиерей Андрей Новиков.
"В День крещения Руси Господь сподобил совершить чиноприем в православие экс-вице-премьера Габона Бруно Бен Мубамбу с именем Владимир (по его просьбе)", - написал Новиков на своей странице в Facebook.
По его словам, Бруно Бен Мубамба – очень образованный человек, окончил одно из элитарных учебных заведений Франции.
"Долго беседовали с ним о вере, он прекрасно разбирается в отличиях православия от католицизма. Радость на сердце от того, что человек нашел Истину так далеко от дома, причем сделал абсолютно осознанный выбор... Возвращается в большую политику дома. Это будет первый габонский православный политик вообще, тем более, такого уровня", - отметил Новиков.
Священник обратил внимание на то, что обращение в православие и крещение в Москве недавнего вице-премьера Габона стало главной новостью габонской прессы и "политическим событием первого ряда для Габона".
"Интересно, что некоторые издания уже совершенно по-хамски высмеивают "побеление" черного политика. BLM - это для кого надо BLM. А как дело касается Церкви, то политкорректность куда-то сразу исчезает, не грех и над черным поиздеваться", - добавил Новиков.
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Бруно Бен Мубамба родился в 1967 году в Габоне и был воспитан в католических учреждениях. Будучи журналистом, он участвовал в создании католического радио Сент-Мари в столице Габона Либревиле. Во Франции также работал в СМИ. Баллотировался в качестве кандидата на президентских выборах 2009 и 2016 годов в Габоне от оппозиции. Работал в правительстве в качестве министра жилищного строительства в 2016-2017 годах, тогда же занимал пост вице-премьера.
Движение Black Lives Matter (BLM), выступления под лозунгами которого прошли в городах США и многих других странах после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда, ратует за прекращение финансирования полиции и борется за "расовую справедливость", организуя и проводя погромы.
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Джордж ФлойдНовости - Религия и мировоззрениеМоскваГабон
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