В Москве крестился известный африканский политик

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Известный африканский политик, бывший вице-премьер Известный африканский политик, бывший вице-премьер Габона Бруно Бен Мубамба принял православие и был крещен в московском храме, ему дали христианское имя Владимир , сообщил член синодальной библейско-богословской комиссии Русской православной церкви, настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах протоиерей Андрей Новиков.

"В День крещения Руси Господь сподобил совершить чиноприем в православие экс-вице-премьера Габона Бруно Бен Мубамбу с именем Владимир (по его просьбе)", - написал Новиков на своей странице в Facebook.

По его словам, Бруно Бен Мубамба – очень образованный человек, окончил одно из элитарных учебных заведений Франции

"Долго беседовали с ним о вере, он прекрасно разбирается в отличиях православия от католицизма. Радость на сердце от того, что человек нашел Истину так далеко от дома, причем сделал абсолютно осознанный выбор... Возвращается в большую политику дома. Это будет первый габонский православный политик вообще, тем более, такого уровня", - отметил Новиков.

Священник обратил внимание на то, что обращение в православие и крещение в Москве недавнего вице-премьера Габона стало главной новостью габонской прессы и "политическим событием первого ряда для Габона".

"Интересно, что некоторые издания уже совершенно по-хамски высмеивают "побеление" черного политика. BLM - это для кого надо BLM. А как дело касается Церкви, то политкорректность куда-то сразу исчезает, не грех и над черным поиздеваться", - добавил Новиков.

Бруно Бен Мубамба родился в 1967 году в Габоне и был воспитан в католических учреждениях. Будучи журналистом, он участвовал в создании католического радио Сент-Мари в столице Габона Либревиле. Во Франции также работал в СМИ. Баллотировался в качестве кандидата на президентских выборах 2009 и 2016 годов в Габоне от оппозиции. Работал в правительстве в качестве министра жилищного строительства в 2016-2017 годах, тогда же занимал пост вице-премьера.