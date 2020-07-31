Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200731/1575223244.html
Умер бывший мэр Калининграда Юрий Савенко
Экс-мэр Калининграда Юрий Савенко скончался в столичной клинике после болезни на 60-м году жизни, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от Калининградской области РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T15:28
москва
калининград
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156355/84/1563558469_0:0:2048:1152_1400x0_80_0_0_e08dc15780045d37ecb9f57dff6f17da.jpg
1
москва
калининград
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156355/84/1563558469_0:0:2048:1152_1400x0_80_0_0_e08dc15780045d37ecb9f57dff6f17da.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156355/84/1563558469_0:0:2048:1536_1400x0_80_0_0_1befee5aed063df94c6160075aedaaad.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156355/84/1563558469_330:0:2048:1718_1400x0_80_0_0_1a18386f3799a227dda9a78c5c106a6c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, калининград, общество

Умер бывший мэр Калининграда Юрий Савенко

15:28 31.07.2020
5012
© РИА Новости / Игорь ЧупринЭкс-мэр Калининграда Юрий Савенко
Экс-мэр Калининграда Юрий Савенко
© РИА Новости / Игорь Чуприн
КАЛИНИНГРАД, 31 июл - РИА Новости. Экс-мэр Калининграда Юрий Савенко скончался в столичной клинике после болезни на 60-м году жизни, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от Калининградской области Александр Ярошук.
"Юрий Алексеевич (Савенко) умер, в последние месяцы он находился в больнице в Москве, был в тяжелом состоянии", - сказал Ярошук.
Ранее сообщалось, что в январе Савенко госпитализировали в одну из больниц в Калининграде после травмы головы. В феврале в состоянии комы его транспортировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве.
Юрий Савенко был главой Калининграда с 1998 по 2007 годы. С 2007 по 2011 годы - депутатом Госдумы от Калининградской области. В декабре 2011 года Савенко назначили руководителем представительства Калининградской области в Москве, в этой должности он проработал до 2012 года.
413834
Обсудить 1
МоскваКалининградОбщество
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел России
МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Запуск РН Протон-М с разгонным блоком Бриз-М и аппаратами Экспресс-103 и Экспресс-80
"Протон-М" со второй попытки отправился в самый продолжительный полет
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске
Почему хабаровские протесты скоро закончатся
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал законы о регуляторной гильотине
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
"Северный поток — 2" разрешили достроить
Актер Сергей Гармаш
Представитель Гармаша объяснил решение актера уйти из "Современника"
Не верю! Снова карантин, конфискуют накопления, аннулировали ЕГЭ
Не верю! Снова карантин, конфискуют накопления, аннулировали ЕГЭ
Спектакль Папа в театре Современник
Гармаш ушел из театра "Современник"
Рамзан Кадыров
"По стойке смирно стою". Кадыров рассказал, как разговаривает с Путиным
Так художник представил себе эволюцию Вселенной и рождение эха Большого Взрыва
Ученые подтвердили, что до нашей Вселенной существовало еще что-то
Кадры многотысячного митинга в поддержку Тихановской в Минске
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
Турбаза Глобус
На туристической базе в Алтайском крае нашли тела четырех человек
Рэпер Энди Картрайт
В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа
Актер Михаил Ефремов
"Сидел похрюкивал": Добровинский описал поведение Ефремова в суде
Сотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами
Опубликовано видео конфликта женщины с водителем BlaBlaCar возле Сочи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:20Отчуждение территории России приравняли к экстремизму
18:18В России вырастут пенсии работающих пенсионеров
18:14Охлобыстин рассказал о желании Ефремова сидеть в тюрьме
18:13Иностранцев пустят в Россию только со справкой об отсутствии COVID-19
18:12Украина потребует выдать задержанных в Белоруссии россиян
18:09Леонардо Ди Каприо спродюсирует сериал по мотивам утопии Олдоса Хаксли
18:08Президент Мексики отказался носить маску, пока не победит коррупцию
18:07Четырех пострадавших при нападении в Берлине госпитализировали
17:59Назван неожиданный признак угрозы сердечного приступа
17:59Житель Москвы пожаловался в полицию на подгоревший суп
17:58В Липецкой области три человека погибли при столкновении двух иномарок
17:57Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе
17:53В США сомневаются в успехе российской вакцины от COVID-19
17:53Блогера из Грузии арестовали за участие в митингах в Хабаровске
17:50США ввели санкции против Китая
17:49В Испании разрабатывают спрей против коронавируса
17:44Роспотребнадзор советует туристам за рубежом не есть мясо диких животных
17:41В России увеличатся штрафы за продажу снюса
17:37Полиция рассказала о "приключении" нашедших сумку марихуаны детсадовцев
17:36В российских СМИ появится реклама вина из ЕАЭС
Лента новостейМолния