Умер бывший мэр Калининграда Юрий Савенко

КАЛИНИНГРАД, 31 июл - РИА Новости. Экс-мэр Калининграда Юрий Савенко скончался в столичной клинике после болезни на 60-м году жизни, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от Калининградской области Александр Ярошук.
"Юрий Алексеевич (Савенко) умер, в последние месяцы он находился в больнице в Москве, был в тяжелом состоянии", - сказал Ярошук.
Ранее сообщалось, что в январе Савенко госпитализировали в одну из больниц в Калининграде после травмы головы. В феврале в состоянии комы его транспортировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве.
Юрий Савенко был главой Калининграда с 1998 по 2007 годы. С 2007 по 2011 годы - депутатом Госдумы от Калининградской области. В декабре 2011 года Савенко назначили руководителем представительства Калининградской области в Москве, в этой должности он проработал до 2012 года.