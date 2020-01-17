Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко получил тяжелую травму головы

Как сообщил РИА Новости источник из окружения бывшего мэра, Савенко получил травму головы после падения, его состояние медики оценивают как тяжелое.

Юрий Савенко был главой Калининграда с 1998 по 2007 годы. С 2007 по 2011 годы - депутатом Госдумы от Калининградской области. В декабре 2011 года Савенко назначили руководителем представительства Калининградской области в Москве, в этой должности он проработал до 2012 года.