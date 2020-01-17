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Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко получил тяжелую травму головы
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РИА Новости

Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко получил тяжелую травму головы

17:58 17.01.2020
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© РИА Новости / Игорь ЧупринМэр Калининграда в 2007 году Юрий Савенко в своем рабочем кабинете
Мэр Калининграда в 2007 году Юрий Савенко в своем рабочем кабинете
© РИА Новости / Игорь Чуприн
КАЛИНИНГРАД, 17 янв - РИА Новости. Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко после травмы госпитализирован в одну из городских больниц, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
"Юрий Алексеевич (Савенко) находится в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи в Калининграде", - сказал Лысков.
Как сообщил РИА Новости источник из окружения бывшего мэра, Савенко получил травму головы после падения, его состояние медики оценивают как тяжелое.
Юрий Савенко был главой Калининграда с 1998 по 2007 годы. С 2007 по 2011 годы - депутатом Госдумы от Калининградской области. В декабре 2011 года Савенко назначили руководителем представительства Калининградской области в Москве, в этой должности он проработал до 2012 года.
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Калининградская областьКалининградОбщество
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