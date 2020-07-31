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"По стойке смирно стою". Кадыров рассказал, как разговаривает с Путиным
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал в эфире телеканала "Россия 24", как узнал о присвоении ему генерал-майора Росгвардии. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T16:59
россия
владимир путин
рамзан кадыров
общество
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, владимир путин, рамзан кадыров, общество, политика

"По стойке смирно стою". Кадыров рассказал, как разговаривает с Путиным

15:22 31.07.2020 (обновлено: 16:59 31.07.2020)
5839
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал в эфире телеканала "Россия 24", как узнал о присвоении ему генерал-майора Росгвардии.

"Я телефон взял. Президент говорит: "Ты сидишь?" Я отвечаю: "Когда я с вами разговариваю, по стойке смирно стою". Он говорит: "Есть повод". Зачитал указ и поздравил", — отметил Кадыров.

По словам главы Чечни, после этого он "попросит больше санкций" против него и его окружения.
На прошлой неделе Кадыров был удостоен воинского звания генерал-майора Росгвардии за борьбу с терроризмом.
За некоторое время до этого Госдепартамент внес Кадырова в список лиц, причастных к нарушению прав человека. Под санкции также попали супруга и дочери главы Чечни. В ответ глава Чечни ввел санкции против госсекретаря США Майка Помпео и его семьи и отменил приглашение в гости.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
26 июля, 15:38
Кадыров рассказал, что ему говорят чеченцы о санкциях США
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РоссияВладимир ПутинРамзан КадыровОбществоПолитика
Популярные комментарии
Молодец!
31 июля, 15:48
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