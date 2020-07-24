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В Кремле прокомментировали присвоение Кадырову звание генерал-майора
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главе Чечни Рамзану Кадырову было присвоено звание генерал-майора национальной гвардии, поскольку во... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:23
дмитрий песков
владимир путин
рамзан кадыров
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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дмитрий песков, владимир путин, рамзан кадыров, политика

В Кремле прокомментировали присвоение Кадырову звание генерал-майора

12:23 24.07.2020
1836
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главе Чечни Рамзану Кадырову было присвоено звание генерал-майора национальной гвардии, поскольку во время силовых операций в регионе он самостоятельно координирует действия соответствующих ведомств и показывает в этом высокую эффективность.
Ранее Кадыров сообщил, что президент РФ Владимир Путин присвоил ему воинское звание генерал-майора.
"Глава региона координирует действия силовых ведомств, в том числе национальной гвардии, при возникновении соответствующих ситуаций, в том числе и в ходе борьбы с терроризмом, на определенных этапах которой принимают участие и подразделения национальной гвардии. В этой связи произошло такое присвоение и назначение. Вы знаете, что Кадыров сам координирует действия силовиков в случае возникновения террористической угрозы, неоднократно это делал и каждый раз показывал высокую эффективность. Таким образом ситуация была формализована", - сказал Песков журналистам.
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинРамзан КадыровПолитика
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