В Кремле прокомментировали присвоение Кадырову звание генерал-майора

"Глава региона координирует действия силовых ведомств, в том числе национальной гвардии, при возникновении соответствующих ситуаций, в том числе и в ходе борьбы с терроризмом, на определенных этапах которой принимают участие и подразделения национальной гвардии. В этой связи произошло такое присвоение и назначение. Вы знаете, что Кадыров сам координирует действия силовиков в случае возникновения террористической угрозы, неоднократно это делал и каждый раз показывал высокую эффективность. Таким образом ситуация была формализована", - сказал Песков журналистам.