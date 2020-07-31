https://ria.ru/20200731/1575222466.html
В городах России завершились мероприятия проекта "Маяки дружбы"
Волонтеры третьего международного проекта "Маяки дружбы. День Победы – один на всех!", приуроченного к 75-летию Великой Победы, вернулись из экспедиций по... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T15:19
2020-07-31T15:19
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
75 лет великой победы
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575222104_0:338:2654:1831_1400x0_80_0_0_7c0e110f21ab22a0b13c85d894130159.jpg
https://ria.ru/20200721/1574668552.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575222104_0:338:2654:1831_1400x0_80_0_0_7c0e110f21ab22a0b13c85d894130159.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575222104_0:0:2654:1991_1400x0_80_0_0_a00284591a5d3f983f0c3846a3fc49f4.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575222104_377:0:2425:2048_1400x0_80_0_0_068610cdd1b9fac9780b5ae05eba3452.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), день победы, великая отечественная война (1941-1945)
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Волонтеры третьего международного проекта "Маяки дружбы. День Победы – один на всех!", приуроченного к 75-летию Великой Победы, вернулись из экспедиций по местам ожесточенных сражений 1941–1945 годов в регионах России, сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей.
С 20 по 26 июля активисты из разных стран посетили Московскую область, Калининград, Волгоград, Псков и Санкт-Петербург, а также несколько кавказских республик – Ингушетию, Северную Осетию – Аланию и Кабардино-Балкарию.
В рамках проекта добровольцы смогли увидеть значимые исторические и культурные места: музей-заповедник "Сталинградская битва", мемориал советскому солдату в Тверской области, национальный парк "Куршская коса", фортификационный комплекс "Форт №11 Дёнхофф" и музей "Форт №5" в Калининградской области, мемориальный архитектурный комплекс "Ватан" в Республике Дагестан и многое другое.
Волонтеры также смогли привнести свой вклад в сохранение исторической памяти о тяжелых днях войны: в указанных городах они провели работы по облагораживанию мемориалов и братских могил, приняли участие в раскопках на местах боевых действий Великой Отечественной войны в составе поисковых отрядов.
Завершающим мероприятием проекта стало совместное возложение цветов к Вечному огню на Поклонной горе в Москве, а также презентация фильма об итогах работы экспедиций в нескольких регионах страны.