В городах России завершились мероприятия проекта "Маяки дружбы"

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Волонтеры третьего международного проекта "Маяки дружбы. День Победы – один на всех!", приуроченного к 75-летию Великой Победы, вернулись из экспедиций по местам ожесточенных сражений 1941–1945 годов в регионах России, сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей.

С 20 по 26 июля активисты из разных стран посетили Московскую область, Калининград, Волгоград, Псков и Санкт-Петербург, а также несколько кавказских республик – Ингушетию, Северную Осетию – Аланию и Кабардино-Балкарию.

В рамках проекта добровольцы смогли увидеть значимые исторические и культурные места: музей-заповедник "Сталинградская битва", мемориал советскому солдату в Тверской области, национальный парк "Куршская коса", фортификационный комплекс "Форт №11 Дёнхофф" и музей "Форт №5" в Калининградской области, мемориальный архитектурный комплекс "Ватан" в Республике Дагестан и многое другое.

Волонтеры также смогли привнести свой вклад в сохранение исторической памяти о тяжелых днях войны: в указанных городах они провели работы по облагораживанию мемориалов и братских могил, приняли участие в раскопках на местах боевых действий Великой Отечественной войны в составе поисковых отрядов.