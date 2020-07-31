Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200731/1575221477.html
В России смягчили наказание беременным за нетяжкие преступления
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий смягчить уголовное наказание за нетяжкие преступления беременным женщинам и женщинам,... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T15:33
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148186/68/1481866810_0:219:4256:2613_1400x0_80_0_0_c16c1c81b66ac1071b64c4265dcf1279.jpg
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/148186/68/1481866810_0:219:4256:2613_1400x0_80_0_0_c16c1c81b66ac1071b64c4265dcf1279.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/148186/68/1481866810_241:0:4017:2832_1400x0_80_0_0_a94d9eadf3c75db1ae19619a343e16bc.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/148186/68/1481866810_713:0:3545:2832_1400x0_80_0_0_ebca437ba4431d2c419b0e9abb64d69c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), владимир путин, общество

В России смягчили наказание беременным за нетяжкие преступления

15:01 31.07.2020 (обновлено: 15:33 31.07.2020)
324
© Fotolia / ivanfffЖенщина в наручниках
Женщина в наручниках
© Fotolia / ivanfff
Женщина в наручниках. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий смягчить уголовное наказание за нетяжкие преступления беременным женщинам и женщинам, имеющим в доме ребенка при исправительном учреждении детей в возрасте до трёх лет.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Предусматривается, что такие женщины получат возможность условно-досрочного освобождения после отбывания одной четверти назначенного срока.
Такая же норма будет применяться и в отношении женщин, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте.
Закон был разработан в соответствии с планом реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы.
По данным ФСИН, в домах ребенка при исправительных учреждениях на 1 января 2018 года находились три женщины, осужденные за преступления небольшой тяжести, на 1 января 2019 года - шесть, на 1 марта 2019 года - восемь. На 1 января 2019 года беременных женщин в учреждениях системы насчитывалось 17, к 1 марта 2019 года их было 19.
6011110
Обсудить 1
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Владимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Оппозиция обвинила Зеленского в имитации перемирия в Донбассе
Москвичам сократят срок прохождения бесплатной диспансеризации до 1,5 часов
Работникам старше 40 лет будут давать день на диспансеризацию
Представление художника о том, как выглядит планетная система TRAPPIST-1
Ученые считают, что у некоторых звезд может быть до семи обитаемых планет
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечет
Мусульмане пожелали президенту мудрости для поддержания мира
Регистратура в больнице
Родители подростков получили доступ к информации об их здоровье
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов
Доход губернатора Ямала уменьшился вдвое за год
Калининград
Названо число фирм, которые вошли в программу стимулирования турпоездок
Девушка принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ в Сочи
Путин подписал закон о трехдневном голосовании
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли
Рамзан Кадыров
"По стойке смирно стою". Кадыров рассказал, как разговаривает с Путиным
Жертвенные бараны в комплексе Курбан Байрам в праздник Курбан-Байрам в Казани
Духовное управление мусульман угостит нуждающихся мясом на Курбан-байрам
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал законы о регуляторной гильотине
Место инцидента на российско-украинской границе в Ростовской области
Мужчина протаранил пограничный пост на российско-украинской границе
Советник главы ЛНР по внешним связям Родион Мирошник во время видеомоста в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
В ЛНР назвали идею США о военной помощи Украине разжиганием войны
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
"Северный поток — 2" разрешили достроить
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:20Отчуждение территории России приравняли к экстремизму
18:18В России вырастут пенсии работающих пенсионеров
18:14Охлобыстин рассказал о желании Ефремова сидеть в тюрьме
18:13Иностранцев пустят в Россию только со справкой об отсутствии COVID-19
18:12Украина потребует выдать задержанных в Белоруссии россиян
18:09Леонардо Ди Каприо спродюсирует сериал по мотивам утопии Олдоса Хаксли
18:08Президент Мексики отказался носить маску, пока не победит коррупцию
18:07Четырех пострадавших при нападении в Берлине госпитализировали
17:59Назван неожиданный признак угрозы сердечного приступа
17:59Житель Москвы пожаловался в полицию на подгоревший суп
17:58В Липецкой области три человека погибли при столкновении двух иномарок
17:57Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе
17:53В США сомневаются в успехе российской вакцины от COVID-19
17:53Блогера из Грузии арестовали за участие в митингах в Хабаровске
17:50США ввели санкции против Китая
17:49В Испании разрабатывают спрей против коронавируса
17:44Роспотребнадзор советует туристам за рубежом не есть мясо диких животных
17:41В России увеличатся штрафы за продажу снюса
17:37Полиция рассказала о "приключении" нашедших сумку марихуаны детсадовцев
17:36В российских СМИ появится реклама вина из ЕАЭС
Лента новостейМолния