В России смягчили наказание беременным за нетяжкие преступления

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий смягчить уголовное наказание за нетяжкие преступления беременным женщинам и женщинам, имеющим в доме ребенка при исправительном учреждении детей в возрасте до трёх лет.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Предусматривается, что такие женщины получат возможность условно-досрочного освобождения после отбывания одной четверти назначенного срока.
Такая же норма будет применяться и в отношении женщин, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте.
Закон был разработан в соответствии с планом реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы.
По данным ФСИН, в домах ребенка при исправительных учреждениях на 1 января 2018 года находились три женщины, осужденные за преступления небольшой тяжести, на 1 января 2019 года - шесть, на 1 марта 2019 года - восемь. На 1 января 2019 года беременных женщин в учреждениях системы насчитывалось 17, к 1 марта 2019 года их было 19.