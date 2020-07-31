В России смягчили наказание беременным за нетяжкие преступления

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий смягчить уголовное наказание за нетяжкие преступления беременным женщинам и женщинам, имеющим в доме ребенка при исправительном учреждении детей в возрасте до трёх лет.

Предусматривается, что такие женщины получат возможность условно-досрочного освобождения после отбывания одной четверти назначенного срока.

Такая же норма будет применяться и в отношении женщин, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте.

Закон был разработан в соответствии с планом реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы.