Путин подписал закон о трехдневном голосовании

Девушка принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ в Сочи

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Ранее поправки в избирательное законодательство приняли в Госдуме и одобрили в Совфеде. Теперь формат многодневного голосования в России будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы. По решению избирательной комиссии участки смогут работать в течение нескольких дней подряд, но не более трех.

Подсчитывать бюллетени при таком формате волеизъявления будут в последний день, формат голосования вне зданий избиркомов — на придомовых территориях — при многодневных выборах сохранится.

При этом досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям в таких случаях организовывать не будут.

Также инициатива регулирует порядок отзыва члена комиссии. Согласно поправкам, это происходит по строго определенной процедуре: сначала политическая партия вносит в руководящий орган, назначивший члена комиссии, мотивированное представление о его отзыве, а затем и новую кандидатуру. Если предложений по замене нет, инициативу рассматривать не будут.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова ранее отмечала, что в случае принятия закона о трехдневном голосовании в порядке проведения выборов придется многое поменять.