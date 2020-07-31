Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200731/1575221376.html
Путин подписал закон о трехдневном голосовании
Владимир Путин подписал закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T16:08
россия
общество
политика
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573615583_26:0:2909:1622_1400x0_80_0_0_04f12de22c602d4cf52ddb24340a554f.jpg
https://ria.ru/20200721/1574640818.html
https://ria.ru/20200715/1574388513.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573615583_26:0:2909:1622_1400x0_80_0_0_04f12de22c602d4cf52ddb24340a554f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573615583_201:0:2932:2048_1400x0_80_0_0_80301db5c57b9a9299fad80751d6c401.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573615583_405:0:2453:2048_1400x0_80_0_0_956b5bef41d9abf5a5bb12d1da6e8f11.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, общество, политика, владимир путин

Путин подписал закон о трехдневном голосовании

15:00 31.07.2020 (обновлено: 16:08 31.07.2020)
0
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкДевушка принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ в Сочи
Девушка принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ в Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Ранее поправки в избирательное законодательство приняли в Госдуме и одобрили в Совфеде. Теперь формат многодневного голосования в России будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы. По решению избирательной комиссии участки смогут работать в течение нескольких дней подряд, но не более трех.
Дополнительное пленарное заседание Государственной Думы РФ
21 июля, 12:21
ЛДПР изменила позицию по проекту о многодневном голосовании
Подсчитывать бюллетени при таком формате волеизъявления будут в последний день, формат голосования вне зданий избиркомов — на придомовых территориях — при многодневных выборах сохранится.
При этом досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям в таких случаях организовывать не будут.
Также инициатива регулирует порядок отзыва члена комиссии. Согласно поправкам, это происходит по строго определенной процедуре: сначала политическая партия вносит в руководящий орган, назначивший члена комиссии, мотивированное представление о его отзыве, а затем и новую кандидатуру. Если предложений по замене нет, инициативу рассматривать не будут.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова ранее отмечала, что в случае принятия закона о трехдневном голосовании в порядке проведения выборов придется многое поменять.
С 25 июня по 1 июля включительно в России проходило голосование по поправкам к Конституции, внесение изменений в Основной закон поддержали 77,92 процента избирателей. Тогда эксперты отмечали, что опыт многодневного голосования удался и показал свою эффективность.
Жители Казани на избирательном участке №42 во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
15 июля, 14:49
Эксперт: многодневные выборы – это общемировая практика
000000
Обсудить 0
РоссияОбществоПолитикаВладимир Путин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала