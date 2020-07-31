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Путин денонсировал соглашение с Казахстаном по РЛС "Балхаш"
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, денонсирующий соглашение от 2014 года с Казахстаном о передаче узла "Балхаш" в российскую систему... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T14:49
россия
"балхаш"
владимир путин
казахстан
безопасность
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353
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россия, "балхаш", владимир путин, казахстан, безопасность

Путин денонсировал соглашение с Казахстаном по РЛС "Балхаш"

14:46 31.07.2020 (обновлено: 14:49 31.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, денонсирующий соглашение от 2014 года с Казахстаном о передаче узла "Балхаш" в российскую систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН).
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В состав узла "Балхаш" входит радиолокационная станция (РЛС) "Днепр", использующаяся в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства. Как объяснили в Минобороны, узел "Балхаш" стал избыточным после введения в строй четырех новых станций РЛС в России.
Российское имущество до окончания действия соглашения вывезут в Россию. Соглашение может быть денонсировано любой стороной, уведомление должно быть направлено не менее чем за полгода до окончания его действия.
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Минобороны объяснило закрытие российской РЛС в Казахстане
Командующий Космическими войсками России Александр Головко ранее сообщил, что если станция в Балхаше может обнаруживать цели на расстоянии до 3 тысяч километров, то новые станции РЛС в Барнауле, Омске и Армавире "видят" ракеты за 6 тысяч километров.
Это не первый случай вывода из эксплуатации РЛС, находящихся на территории постсоветских государств. Так, в 2012 году прекратила работу российская станция типа 5Н79 "Дарьял" в Габале (Азербайджан).
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Россия"Балхаш"Владимир ПутинКазахстанБезопасность
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