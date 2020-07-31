РЖД возобновила движение более 180 поездов дальнего следования

РЖД из-за снижения пассажиропотока на фоне коронавируса сокращали более 200 поездов дальнего следования. После смягчения ограничений по коронавирусу компания начала восстанавливать ранее отмененные поезда. В середине июля заместитель гендиректора компании Дмитрий Пегов говорил, что РЖД возобновили курсирование 70% поездов дальнего следования в России, отмененных ранее из-за ситуации с коронавирусом, и планируют в августе назначит дополнительно еще 20-40 составов для перевозки пассажиров с юга.