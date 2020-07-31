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РЖД возобновила движение более 180 поездов дальнего следования
РЖД возобновили курсирование более 180 поездов дальнего следования в России, отмененных ранее из-за ситуации с коронавирусом, сообщил генеральный директор... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T14:46
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РЖД возобновила движение более 180 поездов дальнего следования

14:38 31.07.2020 (обновлено: 14:46 31.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажиры на платформе
Пассажиры на платформе
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пассажиры на платформе . Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. РЖД возобновили курсирование более 180 поездов дальнего следования в России, отмененных ранее из-за ситуации с коронавирусом, сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
РЖД из-за снижения пассажиропотока на фоне коронавируса сокращали более 200 поездов дальнего следования. После смягчения ограничений по коронавирусу компания начала восстанавливать ранее отмененные поезда. В середине июля заместитель гендиректора компании Дмитрий Пегов говорил, что РЖД возобновили курсирование 70% поездов дальнего следования в России, отмененных ранее из-за ситуации с коронавирусом, и планируют в августе назначит дополнительно еще 20-40 составов для перевозки пассажиров с юга.
"Возвращены более 180 поездов – "Сапсаны", "Стрижи", "Ласточки". Растет занятость подвижного состава", - сообщил Белозеров в пятницу.
Чуть ранее он доложил, что падение пассажирских перевозок в дальнем следовании в настоящее время замедлилось до 50%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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