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В Британии приостановили смягчение карантина по коронавирусу
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке дальнейшего смягчения карантинных мер в связи с ухудшившейся ситуацией с коронавирусом в... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T14:29
2020-07-31T14:46
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ЛОНДОН, 31 июл – РИА Новости, Мария Табак.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
объявил о приостановке дальнейшего смягчения карантинных мер в связи с ухудшившейся ситуацией с коронавирусом в Англии
.
"Во многих смыслах прогресс (в борьбе с коронавирусом) продолжается… Но я предупреждал неоднократно, что вирус может вернуться, и мы будем готовы принять решительные меры… Сегодняшние данные бюро национальной статистики свидетельствуют, что распространение коронавируса стало расти впервые с мая, мы не можем игнорировать эти данные", - сказал Джонсон на пресс-конференции в пятницу.
"Наша оценка – мы должны нажать на тормоза, чтобы держать вирус под контролем. Сегодня мы откладываем планировавшиеся послабления, как минимум, на две недели", - сообщил Джонсон.
По мнению научного совета, консультирующего правительства, коэффициент распространения коронавируса R в Англии может превышать 1, что означает рост инфицирования.
С 1 августа должны были возобновить работу большая часть остающихся спортивных центров, боулинг-клубы, катки, казино, косметологические салоны. Также некоторые театры планировали возобновить показы спектаклей. Планировалось также разрешить проведение свадебных приемов с 30 гостями. Все эти планы отложены.
Накануне суточный прирост числа выявленных заболевших COVID-19 в Великобритании составил 846, это самый высокий показатель за месяц. Общее число заболевших превышает 302 тысячи, число умерших приближается к 46 тысячам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф