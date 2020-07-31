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В Британии приостановили смягчение карантина по коронавирусу
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке дальнейшего смягчения карантинных мер в связи с ухудшившейся ситуацией с коронавирусом в... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T14:46
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353
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, борис джонсон, великобритания, в мире

В Британии приостановили смягчение карантина по коронавирусу

14:29 31.07.2020 (обновлено: 14:46 31.07.2020)
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© REUTERS / UK Parliament/Jessica TaylorПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© REUTERS / UK Parliament/Jessica Taylor
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
ЛОНДОН, 31 июл – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке дальнейшего смягчения карантинных мер в связи с ухудшившейся ситуацией с коронавирусом в Англии.
"Во многих смыслах прогресс (в борьбе с коронавирусом) продолжается… Но я предупреждал неоднократно, что вирус может вернуться, и мы будем готовы принять решительные меры… Сегодняшние данные бюро национальной статистики свидетельствуют, что распространение коронавируса стало расти впервые с мая, мы не можем игнорировать эти данные", - сказал Джонсон на пресс-конференции в пятницу.
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"Наша оценка – мы должны нажать на тормоза, чтобы держать вирус под контролем. Сегодня мы откладываем планировавшиеся послабления, как минимум, на две недели", - сообщил Джонсон.
По мнению научного совета, консультирующего правительства, коэффициент распространения коронавируса R в Англии может превышать 1, что означает рост инфицирования.
С 1 августа должны были возобновить работу большая часть остающихся спортивных центров, боулинг-клубы, катки, казино, косметологические салоны. Также некоторые театры планировали возобновить показы спектаклей. Планировалось также разрешить проведение свадебных приемов с 30 гостями. Все эти планы отложены.
Накануне суточный прирост числа выявленных заболевших COVID-19 в Великобритании составил 846, это самый высокий показатель за месяц. Общее число заболевших превышает 302 тысячи, число умерших приближается к 46 тысячам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19Борис ДжонсонВеликобританияВ мире
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