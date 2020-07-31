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Посольство возмутилось осквернением памятника Рокоссовскому в Польше
Посольство России потребует от польских властей найти и наказать виновных в вандализме по отношению к памятнику маршалу Константину Рокоссовскому, сообщил РИА... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T14:26
россия
сергей андреев (дипломат)
польша
константин рокоссовский
в мире
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РИА Новости
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353
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россия, сергей андреев (дипломат), польша, константин рокоссовский, в мире

Посольство возмутилось осквернением памятника Рокоссовскому в Польше

14:26 31.07.2020
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© Фото : сайт РВИОПамятник маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому
Памятник маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому
© Фото : сайт РВИО
ВАРШАВА, 31 июл – РИА Новости. Посольство России потребует от польских властей найти и наказать виновных в вандализме по отношению к памятнику маршалу Константину Рокоссовскому, сообщил РИА Новости посол РФ в Польше Сергей Андреев.
Ранее сообщалось, что скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского похитили с мемориального кладбища в Легнице на западе Польши. Скульптура была частью открытой экспозиции музея, расположенного на кладбище красноармейцев. Позже обезглавленная скульптура была обнаружена на одной из улиц Легницы.
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"Мы направим письмо польским властям – в министерство культуры, которое здесь отвечает за мемориальную политику, и копию в министерство иностранных дел. Мы выразим свое возмущение, решительный протест и призыв к польским властям найти виновных и наказать", - сказал посол.
По его данным, в текущем году подобных проявлений вандализма в отношении советских памятников зафиксировано около десяти, как правило, это происходит на воинских захоронениях.
"К сожалению, эта практика не прекращается. Мы напрямую связываем ее с той атмосферой, которая нагнетается в польском обществе – атмосферой конфронтации по отношению к России, переписыванием истории, отрицанием освободительной миссии Красной армии, попытками возложить на Советский Союз равную с гитлеровской Германией ответственность за начало Второй мировой войны", - сказал собеседник агентства.
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