Посольство возмутилось осквернением памятника Рокоссовскому в Польше

ВАРШАВА, 31 июл – РИА Новости. Посольство России потребует от польских властей найти и наказать виновных в вандализме по отношению к памятнику маршалу Константину Рокоссовскому, сообщил РИА Новости посол РФ в Сергей Андреев. Посольство России потребует от польских властей найти и наказать виновных в вандализме по отношению к памятнику маршалу Константину Рокоссовскому, сообщил РИА Новости посол РФ в Польше

Ранее сообщалось, что скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского похитили с мемориального кладбища в Легнице на западе Польши. Скульптура была частью открытой экспозиции музея, расположенного на кладбище красноармейцев. Позже обезглавленная скульптура была обнаружена на одной из улиц Легницы.

"Мы направим письмо польским властям – в министерство культуры, которое здесь отвечает за мемориальную политику, и копию в министерство иностранных дел. Мы выразим свое возмущение, решительный протест и призыв к польским властям найти виновных и наказать", - сказал посол.

По его данным, в текущем году подобных проявлений вандализма в отношении советских памятников зафиксировано около десяти, как правило, это происходит на воинских захоронениях.