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Станция метро "Полянка", где нашли бесхозную коробку, возобновила работу
Станция "Полянка" метро Москвы, где обнаружили подозрительную коробку, снова работает в обычном режиме, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T14:19
москва
московский метрополитен
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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москва, московский метрополитен, происшествия

Станция метро "Полянка", где нашли бесхозную коробку, возобновила работу

14:19 31.07.2020
389
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип московского метро
Логотип московского метро
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Станция "Полянка" метро Москвы, где обнаружили подозрительную коробку, снова работает в обычном режиме, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что поезда по требованию полиции не останавливаются на станции "Полянка" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро после обнаружения на платформе бесхозного предмета.
"Станция "Полянка" Серпуховско-Тимирязевский линии снова работает в обычном режиме. Поезда останавливаются для посадки и высадки пассажиров в обоих направлениях", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
"На станции метрополитена была обнаружена бесхозная оставленная коробка, никакой общественной опасности данный предмет не представляет", - сообщает, в свою очередь, пресс-служба ГУ МВД по столице.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, коробка была пуста.
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