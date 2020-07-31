Станция метро "Полянка", где нашли бесхозную коробку, возобновила работу

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Станция "Полянка" метро Москвы, где обнаружили подозрительную коробку, снова работает в обычном режиме, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что поезда по требованию полиции не останавливаются на станции "Полянка" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро после обнаружения на платформе бесхозного предмета.
"Станция "Полянка" Серпуховско-Тимирязевский линии снова работает в обычном режиме. Поезда останавливаются для посадки и высадки пассажиров в обоих направлениях", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
"На станции метрополитена была обнаружена бесхозная оставленная коробка, никакой общественной опасности данный предмет не представляет", - сообщает, в свою очередь, пресс-служба ГУ МВД по столице.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, коробка была пуста.