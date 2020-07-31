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Поезда начали без остановки проезжать станцию метро "Полянка"
По требованию полиции поезда проезжают станцию московского метро "Полянка" на серой ветке без остановок при следовании в сторону станции "Бульвар Дмитрия... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T18:03
метро
москва
происшествия
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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60
метро, москва, происшествия

Поезда начали без остановки проезжать станцию метро "Полянка"

14:05 31.07.2020 (обновлено: 18:03 31.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковское метро
Московское метро
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московское метро. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. По требованию полиции поезда проезжают станцию московского метро "Полянка" на серой ветке без остановок при следовании в сторону станции "Бульвар Дмитрия Донского". Об этом сообщает пресс-служба московского департамента транспорта.
Представитель экстренных служб рассказал, что под скамейкой обнаружили подозрительную коробку.
На прошлой неделе на станции метро "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии правоохранители обнаружили муляж гранаты во время проверки бесхозной сумки.
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