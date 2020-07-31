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Поезда начали без остановки проезжать станцию метро "Полянка"
По требованию полиции поезда проезжают станцию московского метро "Полянка" на серой ветке без остановок при следовании в сторону станции "Бульвар Дмитрия... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T14:05
2020-07-31T18:03
метро
москва
происшествия
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москва
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
метро, москва, происшествия