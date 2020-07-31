https://ria.ru/20200731/1575218633.html
Мать Картрайта узнала о его смерти от знакомых
Мать убитого в Петербурге рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) узнала о трагедии от знакомых, которые прочитали новости в интернете. Об этом сама Валентина... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T14:33
2020-07-31T15:16
энди картрайт
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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энди картрайт, санкт-петербург, происшествия
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости
. Мать убитого в Петербурге рэпера Энди Картрайта
(Александра Юшко) узнала о трагедии от знакомых, которые прочитали новости в интернете. Об этом сама Валентина Юшко рассказала в интервью "Пятому каналу"
.
По ее словам, она попыталась дозвониться до невестки Марины, которую подозревают в убийстве, однако та не брала трубку.
Юшко рассказала, что разговаривала с сыном по телефону три недели назад. Он собирался вернуться на Украину вместе с семьей. Ни на какие конфликты в семье он не жаловался.
"Они жили дружно. Ни Марина, ни Саша мне ничего не говорили о каких-то конфликтах. Нормально жили, как любая семья", — уточнила мать рэпера.
Она также добавила, что сын никогда не жаловался на здоровье, мог выпить, однако был категорически против любых наркотиков.
Фрагменты тела Юшко в нескольких пакетах были найдены в квартире в Санкт-Петербурге. Как сообщила супруга рэпера Марина Кохал, ее муж умер четыре дня назад, а она расчленила труп. Обратиться в полицию ее уговорила мать – теща погибшего.
Точную причину смерти мужчины предстоит выяснить судмедэкспертам.