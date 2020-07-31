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Мать Картрайта узнала о его смерти от знакомых
Мать убитого в Петербурге рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) узнала о трагедии от знакомых, которые прочитали новости в интернете. Об этом сама Валентина... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T15:16
энди картрайт
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
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353
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энди картрайт, санкт-петербург, происшествия

Мать Картрайта узнала о его смерти от знакомых

14:33 31.07.2020 (обновлено: 15:16 31.07.2020)
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© Фото : @kkkartrait/InstagramРэпер Энди Картрайт
Рэпер Энди Картрайт
© Фото : @kkkartrait/Instagram
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Мать убитого в Петербурге рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) узнала о трагедии от знакомых, которые прочитали новости в интернете. Об этом сама Валентина Юшко рассказала в интервью "Пятому каналу".
По ее словам, она попыталась дозвониться до невестки Марины, которую подозревают в убийстве, однако та не брала трубку.
Рэпер Энди Картрайт
13:43
Жену рэпера Картрайта задержали по подозрению в его убийстве
Юшко рассказала, что разговаривала с сыном по телефону три недели назад. Он собирался вернуться на Украину вместе с семьей. Ни на какие конфликты в семье он не жаловался.

"Они жили дружно. Ни Марина, ни Саша мне ничего не говорили о каких-то конфликтах. Нормально жили, как любая семья", — уточнила мать рэпера.

Она также добавила, что сын никогда не жаловался на здоровье, мог выпить, однако был категорически против любых наркотиков.
Рэпер Энди Картрайт с женой
14:43
Новые подробности следствия по делу Картрайта сообщили в СК
Фрагменты тела Юшко в нескольких пакетах были найдены в квартире в Санкт-Петербурге. Как сообщила супруга рэпера Марина Кохал, ее муж умер четыре дня назад, а она расчленила труп. Обратиться в полицию ее уговорила мать – теща погибшего.
Точную причину смерти мужчины предстоит выяснить судмедэкспертам.
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