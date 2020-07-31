Мать Картрайта узнала о его смерти от знакомых

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Мать убитого в Петербурге рэпера . Мать убитого в Петербурге рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) узнала о трагедии от знакомых, которые прочитали новости в интернете. Об этом сама Валентина Юшко рассказала в интервью "Пятому каналу"

По ее словам, она попыталась дозвониться до невестки Марины, которую подозревают в убийстве, однако та не брала трубку.

Юшко рассказала, что разговаривала с сыном по телефону три недели назад. Он собирался вернуться на Украину вместе с семьей. Ни на какие конфликты в семье он не жаловался.

"Они жили дружно. Ни Марина, ни Саша мне ничего не говорили о каких-то конфликтах. Нормально жили, как любая семья", — уточнила мать рэпера.

Она также добавила, что сын никогда не жаловался на здоровье, мог выпить, однако был категорически против любых наркотиков.

Фрагменты тела Юшко в нескольких пакетах были найдены в квартире в Санкт-Петербурге. Как сообщила супруга рэпера Марина Кохал, ее муж умер четыре дня назад, а она расчленила труп. Обратиться в полицию ее уговорила мать – теща погибшего.