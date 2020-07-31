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Австрия снимет запрет на пассажирские авиарейсы из России с 1 августа
Власти Австрии с 1 августа снимают запрет на пассажирские авиарейсы из России и ряда стран, но вводят ограничения на въезд, сообщил венский международный... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T14:45
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353
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Австрия снимет запрет на пассажирские авиарейсы из России с 1 августа

14:13 31.07.2020 (обновлено: 14:45 31.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ВЕНА, 31 июл - РИА Новости. Власти Австрии с 1 августа снимают запрет на пассажирские авиарейсы из России и ряда стран, но вводят ограничения на въезд, сообщил венский международный аэропорт.
Прибывающим в Австрию из стран с неблагоприятной обстановкой вокруг COVID-19 с 1 августа необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирус и отправиться на 10-дневный карантин. Помимо России, к неблагоприятным регионам по оценке австрийских властей относятся Египет, Албания, Бангладеш, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Чили и Эквадор. Также в этом списке Индия, Индонезия, Иран, Косово, Мексика, Молдавия, Нигерия, Северная Македония, Пакистан, Перу, Филиппины, Португалия, Румыния, Швеция, Сенегал, Сербия, ЮАР, Турция, Украина, США и китайская провинция Хубей.
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Граждане Австрии, ЕС, а также лица с видом на жительство в Австрии, прибывающие из "опасных" регионов, могут сдать тест в течение 48 часов после прибытия, однако до результатов теста обязаны соблюдать карантин.
Несмотря на снятие запрета на пассажирское авиасообщение с Россией, австрийская авиакомпания не включила Россию в список рейсов, возобновляемых с 1 августа.
К настоящему моменту Австрия сняла ограничения из-за коронавируса - необходимость предъявлять отрицательный тест на вирус и соблюдать карантин - для въезжающих из следующих регионов: Андорра, Бельгия, Дания, Германия, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Ирландия, Исландия, Италия, Хорватия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Монако и Нидерланды. Кроме того речь идет о таких странах, как Норвегия, Польша, Сан Марино, Словакия, Словения, Швейцария, Испания, Чехия, Венгрия, Ватикан, Великобритания и Кипр. Речь идет о лицах, проживающих в Австрии или одном из этих государств.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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