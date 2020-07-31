Из Керченского пролива подняли на парашютах затонувшую бронемашину

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Затонувшую во время патриотической акции бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2) подняли на парашютах со дна Керченского пролива, сообщил пресс-секретарь межрегиональной общественной организации "Военно-техническое общество" Андрей Коннов.
Ранее сообщалось, что одна из трех бронемашин затонула во время форсирования Керченского пролива в рамках акции "Керченский десант "Дорога мужества". Причиной инцидента стали сильное течение и боковой ветер. Экипаж был эвакуирован, пострадавших нет. Акция стартовала в субботу с берега станицы Тамань (поселок Рыбацкое). Конечная цель - берег в районе поселка Героевское (ранее поселок Эльтиген) в Керчи. Дистанция перехода - 15 километров. Инцидент произошел 25 июля.
"Бронемашину подняли со дна пролива. Она висит на специальных парашютах. При этом сам автомобиль остается в воде", - сказал Коннов.
По его словам, на данный момент решается вопрос транспортировки машины к берегу.