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Из Керченского пролива подняли на парашютах затонувшую бронемашину
Затонувшую во время патриотической акции бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2) подняли на парашютах со дна Керченского пролива, сообщил... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T14:07
керченский пролив
республика крым
общество
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353
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керченский пролив, республика крым, общество

Из Керченского пролива подняли на парашютах затонувшую бронемашину

14:07 31.07.2020
3058
© Фото : сайт Военно-технического обществаОперация по подъему бронированной разведывательно-дозорной машина (БРДМ-2) в Керченском проливе
Операция по подъему бронированной разведывательно-дозорной машина (БРДМ-2) в Керченском проливе
© Фото : сайт Военно-технического общества
Операция по подъему бронированной разведывательно-дозорной машина (БРДМ-2) в Керченском проливе
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Затонувшую во время патриотической акции бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2) подняли на парашютах со дна Керченского пролива, сообщил пресс-секретарь межрегиональной общественной организации "Военно-техническое общество" Андрей Коннов.
Ранее сообщалось, что одна из трех бронемашин затонула во время форсирования Керченского пролива в рамках акции "Керченский десант "Дорога мужества". Причиной инцидента стали сильное течение и боковой ветер. Экипаж был эвакуирован, пострадавших нет. Акция стартовала в субботу с берега станицы Тамань (поселок Рыбацкое). Конечная цель - берег в районе поселка Героевское (ранее поселок Эльтиген) в Керчи. Дистанция перехода - 15 километров. Инцидент произошел 25 июля.
"Бронемашину подняли со дна пролива. Она висит на специальных парашютах. При этом сам автомобиль остается в воде", - сказал Коннов.
По его словам, на данный момент решается вопрос транспортировки машины к берегу.
Бронетранспортер уходит под воду в Керченском проливе
25 июля, 14:19
Момент ухода под воду бронемашины в Керченском проливе попал на видео
4632020
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Керченский проливРеспублика КрымОбщество
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