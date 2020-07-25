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В Керченском проливе затонул бронетранспортер
Один из трех бронетранспортеров, которые форсировали Керченский пролив в рамках акции "Керченский десант "Дорога мужества", затонул, члены экипажа эвакуированы, РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T12:11
тамань (станица)
керчь
происшествия
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тамань (станица), керчь, происшествия

В Керченском проливе затонул бронетранспортер

11:10 25.07.2020 (обновлено: 12:11 25.07.2020)
26819
© РИА Новости / Владислав Сергиенко БРДМ-2 форсируют пролив во время акции "Дорога мужества"
БРДМ-2 форсируют пролив во время акции Дорога мужества
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
БРДМ-2 форсируют пролив во время акции "Дорога мужества". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Один из трех бронетранспортеров, которые форсировали Керченский пролив в рамках акции "Керченский десант "Дорога мужества", затонул, члены экипажа эвакуированы, сообщил РИА Новости представитель организатора акции — межрегиональной общественной организации "Военно-техническое общество" — Сергей Чернаков.

"Один их трех бронетранспортеров затонул. Экипаж эвакуирован, пострадавших нет. Выясняются причины случившегося", — сказал Чернаков.

Три бронированных автомобиля стартовали в субботу с берега станицы Тамань (поселок Рыбацкое). Их конечная цель — берег в районе поселка Героевское (ранее поселок Эльтиген) в Керчи. Дистанция перехода 15 километров.
1730857448
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Тамань (станица)КерчьПроисшествия
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25 июля, 11:23
Сергей Сальников
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