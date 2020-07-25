https://ria.ru/20200725/1574904046.html
В Керченском проливе затонул бронетранспортер
Один из трех бронетранспортеров, которые форсировали Керченский пролив в рамках акции "Керченский десант "Дорога мужества", затонул, члены экипажа эвакуированы, РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T11:10
2020-07-25T12:11
тамань (станица)
керчь
происшествия
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Сергей Сальников
Бывает... Ничего страшного
10
4
тамань (станица)
керчь
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамань (станица), керчь, происшествия