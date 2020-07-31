В РВИО назвали глумление над памятником Рокоссовскому в Польше безумием

"Такие действия не поддаются осмыслению, рушить статую, куда-то ее тянуть, отсекать ей голову – это ведь настоящее безумие, нормальный человек так не сделает", - заявил Буранов.

Эксперт напомнил, что Рокоссовский имеет польское происхождение, был маршалом сразу двух стран СССР и Польши долгое время возглавлял вооруженные силы Польши, в годы Великой Отечественной войны освобождал территорию Польши от нацистов.

"РВИО будет бороться с институтами национальной памяти в Польше, которые уже 30 лет ведут активную пропаганду, направленную на очернение Красной Армии и приуменьшение вклада советского народа в освобождении Польши. Будем бороться при помощи документов, будем выкладывать свидетельства, которые будут проливать свет на те жертвы, которые понес наш народ для того, чтобы польский народ был свободным", - заявил эксперт.