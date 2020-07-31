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В РВИО назвали глумление над памятником Рокоссовскому в Польше безумием
Глумление над памятником Рокоссовского это настоящее безумие, нужно начать расследование, а сам монумент восстановить и вернуть на место, заявил в пятницу РИА... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T13:55
российское военно-историческое общество (рвио)
вторая мировая война (1939-1945)
польша
константин рокоссовский
в мире
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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российское военно-историческое общество (рвио), вторая мировая война (1939-1945), польша, константин рокоссовский, в мире

В РВИО назвали глумление над памятником Рокоссовскому в Польше безумием

13:55 31.07.2020
499
© Департамент ЖКХ МосквыГраффити с военачальником Константином Рокоссовским
Граффити с военачальником Константином Рокоссовским
© Департамент ЖКХ Москвы
Граффити с военачальником Константином Рокоссовским. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глумление над памятником Рокоссовского это настоящее безумие, нужно начать расследование, а сам монумент восстановить и вернуть на место, заявил в пятницу РИА Новости эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.
В ночь на четверг с мемориального кладбища в Легнице на западе Польши неизвестные выкрали скульптуру Константина Рокоссовского с муниципального кладбища. Позже обезглавленную скульптуру нашли на одной из городских улиц.
"Такие действия не поддаются осмыслению, рушить статую, куда-то ее тянуть, отсекать ей голову – это ведь настоящее безумие, нормальный человек так не сделает", - заявил Буранов.
По его мнению, в Польше наблюдается "разгул вандалов", что "вызывает большое возмущение"
"РВИО призывает официальные лица провести расследования этого преступления, а главное, отремонтировать и вернуть памятник Рокоссовскому на мемориал, посещенный погибшим красноармейцам", - отметил собеседник агентства.
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Эксперт напомнил, что Рокоссовский имеет польское происхождение, был маршалом сразу двух стран СССР и Польши долгое время возглавлял вооруженные силы Польши, в годы Великой Отечественной войны освобождал территорию Польши от нацистов.
"РВИО будет бороться с институтами национальной памяти в Польше, которые уже 30 лет ведут активную пропаганду, направленную на очернение Красной Армии и приуменьшение вклада советского народа в освобождении Польши. Будем бороться при помощи документов, будем выкладывать свидетельства, которые будут проливать свет на те жертвы, которые понес наш народ для того, чтобы польский народ был свободным", - заявил эксперт.
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Российское военно-историческое общество (РВИО)Вторая мировая война (1939-1945)ПольшаКонстантин РокоссовскийВ мире
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