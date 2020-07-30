https://ria.ru/20200730/1575190371.html
В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
Скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского похитили с мемориального кладбища в Легнице на западе Польши, сообщает местный портал... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T20:28
2020-07-30T20:40
польша
константин рокоссовский
в мире
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Арсений Новиков
Только с памятниками и умеют воевать. Мерзость.
89
Андрей Мартынов
Живут благодаря 600 000 тыс. погибших красноаомейцев, при освобождении Польши и гадят втихаря.
10
11
польша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, константин рокоссовский, в мире