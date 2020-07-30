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В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
Скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского похитили с мемориального кладбища в Легнице на западе Польши, сообщает местный портал... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T20:40
польша
константин рокоссовский
в мире
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Только с памятниками и умеют воевать. Мерзость.
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Живут благодаря 600 000 тыс. погибших красноаомейцев, при освобождении Польши и гадят втихаря.
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польша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574268165_0:12:2749:1558_1400x0_80_0_0_4085222184450fcd1cfc7c10348a1fcb.jpg
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РИА Новости
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60
польша, константин рокоссовский, в мире

В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского

20:28 30.07.2020 (обновлено: 20:40 30.07.2020)
3597
© Департамент ЖКХ МосквыГраффити с военачальником Константином Рокоссовским в Москве
Граффити с военачальником Константином Рокоссовским в Москве
© Департамент ЖКХ Москвы
ВАРШАВА, 30 июл – РИА Новости. Скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского похитили с мемориального кладбища в Легнице на западе Польши, сообщает местный портал fakty.lca.pl
"Инцидент произошел в ночь со среды на четверг. Неизвестные украли с муниципального кладбища скульптуру маршала Константина Рокоссовского", - говорится в сообщении. Скульптура была частью открытой экспозиции музея, расположенного на кладбище красноармейцев.
Позже обезглавленная скульптура была обнаружена на одной из улиц Легницы. "Полиция обнаружила украденную скульптуру маршала Рокоссовского. К сожалению, вандалы успели повредить фигуру. Удалось найти только туловище. Голову и виновных продолжает искать полиция", - сообщает портал.
581619848
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ПольшаКонстантин РокоссовскийВ мире
Популярные комментарии
Только с памятниками и умеют воевать. Мерзость.
30 июля, 20:29
Арсений Новиков
8810000
Живут благодаря 600 000 тыс. погибших красноаомейцев, при освобождении Польши и гадят втихаря.
30 июля, 21:16
А Андрей Мартынов
1000000
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