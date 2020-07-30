В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского

"Инцидент произошел в ночь со среды на четверг. Неизвестные украли с муниципального кладбища скульптуру маршала Константина Рокоссовского", - говорится в сообщении. Скульптура была частью открытой экспозиции музея, расположенного на кладбище красноармейцев.