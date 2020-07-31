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Жену рэпера Картрайта задержали по подозрению в его убийстве
В Санкт-Петербурге задержали жену погибшего украинского рэпера Энди Картрайта. Ее подозревают в убийстве мужа, сообщается на сайте Следственного комитета. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T15:18
гибель украинского рэпера в петербурге
энди картрайт
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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353
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гибель украинского рэпера в петербурге, энди картрайт, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

Жену рэпера Картрайта задержали по подозрению в его убийстве

13:43 31.07.2020 (обновлено: 15:18 31.07.2020)
90336
© Фото : @kkkartrait/InstagramРэпер Энди Картрайт
Рэпер Энди Картрайт
© Фото : @kkkartrait/Instagram
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали жену погибшего украинского рэпера Энди Картрайта. Ее подозревают в убийстве мужа, сообщается на сайте Следственного комитета.
"Марина Кохал задержана в рамках дела об убийстве", — добавил источник РИА Новости в силовых структурах.
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В среду вечером в квартире на Невском проспекте, 134, полиция обнаружила труп 31-летнего мужчины. Части его тела были упакованы в пять пакетов, а на месте происшествия нашли ножовку, таз и разделочную доску.
Погибшим оказался украинский рэпер, участник Versus Battle Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко).
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Мать Картрайта узнала о его смерти от знакомых
По словам супруги музыканта, которая находилась в той же квартире, он скончался четыре дня назад из-за передозировки наркотиков. Женщина заявила, что сама расчленила тело, чтобы скрыть причину смерти и оставить "светлую память" о муже.
Позже СМИ сообщили, что первичный анализ не выявил в крови Картрайта наркотиков.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и намерены ходатайствовать об аресте Кохал.
Рэпер Энди Картрайт
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Адвокат жены Энди Картрайта назвала вероятную причину смерти рэпера
64317281614
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Гибель украинского рэпера в ПетербургеЭнди КартрайтСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
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