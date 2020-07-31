https://ria.ru/20200731/1575216608.html
Жену рэпера Картрайта задержали по подозрению в его убийстве
В Санкт-Петербурге задержали жену погибшего украинского рэпера Энди Картрайта. Ее подозревают в убийстве мужа, сообщается на сайте Следственного комитета. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T13:43
2020-07-31T15:18
гибель украинского рэпера в петербурге
энди картрайт
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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гибель украинского рэпера в петербурге, энди картрайт, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости.
В Санкт-Петербурге
задержали жену погибшего украинского рэпера Энди Картрайта. Ее подозревают в убийстве мужа, сообщается на сайте Следственного комитета.
"Марина Кохал задержана в рамках дела об убийстве", — добавил источник РИА Новости в силовых структурах.
В среду вечером в квартире на Невском проспекте, 134, полиция обнаружила труп 31-летнего мужчины. Части его тела были упакованы в пять пакетов, а на месте происшествия нашли ножовку, таз и разделочную доску.
Погибшим оказался украинский рэпер, участник Versus Battle Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко).
По словам супруги музыканта, которая находилась в той же квартире, он скончался четыре дня назад из-за передозировки наркотиков. Женщина заявила, что сама расчленила тело, чтобы скрыть причину смерти и оставить "светлую память" о муже.
Позже СМИ сообщили, что первичный анализ не выявил в крови Картрайта наркотиков.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и намерены ходатайствовать об аресте Кохал.