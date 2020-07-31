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Адвокат жены Энди Картрайта назвала вероятную причину смерти рэпера
Адвокат жены погибшего рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт, Ирина Скурту в беседе с "360" пояснила, что у мужчины были проблемы с... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T13:38
следственный комитет россии (ск рф)
украина
энди картрайт
санкт-петербург
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф), украина, энди картрайт, санкт-петербург, происшествия

Адвокат жены Энди Картрайта назвала вероятную причину смерти рэпера

13:38 31.07.2020
24229
© Фото : @kkkartrait/InstagramРэпер Энди Картрайт
Рэпер Энди Картрайт
© Фото : @kkkartrait/Instagram
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Адвокат жены погибшего рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт, Ирина Скурту в беседе с "360" пояснила, что у мужчины были проблемы с сердцем, которые и могли привести к его смерти.
Она отметила, что супруга Александра — Марина Кохал рассказывала о проблемах с сердцем и алкоголем у супруга. Это, по ее словам, подтвердили его друзья. Также женщина рассказала, в каком состоянии нашла тело мужа. Судмедэксперт подтвердил, что такое бывает именно при сердечном приступе.
"Она описала позу, вид трупа. При этом разговоре были сотрудники полиции. Возможно, после и родилась версия с сердечным приступом", — пояснила Скурту, отметив, что СК пока не передавал никаких официальных данных.
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Также еще одной причиной смерти могло стать отравление — об этом свидетельствует пена у рта погибшего, о которой также упоминала супруга исполнителя. Кроме того, по словам Скурту, супругу Юшко ни разу не допросили из-за ее плохого психологического состояния. У Кохал, как подчеркнула адвокат, истощение — она не ела и не спала почти пять дней. Теща погибшего, по словам адвоката, узнала о смерти Юшко через сутки после случившего и просила дочь сообщить обо всем в полицию. Семья проживала в большой трехкомнатной квартире, а мужчина часто закрывался в своей комнате. Мать Кохал не знала, что там происходит, кроме того, она часто уходила надолго гулять с ребенком.
"К тому же Марина не издавала никаких слишком громких звуков, не орудовала топором", — заключила адвокат.
Сейчас ребенок пары находится вместе с бабушкой у родственников.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали жену гражданина Украины по подозрению в расчленении мужа. Фрагменты тела были упакованы в несколько пакетов. По словам женщины, ее муж умер четыре дня назад, а она расчленила тело. По данным местных СМИ, погибшим оказался Александр Юшко, известный как рэп-исполнитель и участник Versus Battle Энди Картрайт.
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