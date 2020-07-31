Адвокат жены Энди Картрайта назвала вероятную причину смерти рэпера

Она отметила, что супруга Александра — Марина Кохал рассказывала о проблемах с сердцем и алкоголем у супруга. Это, по ее словам, подтвердили его друзья. Также женщина рассказала, в каком состоянии нашла тело мужа. Судмедэксперт подтвердил, что такое бывает именно при сердечном приступе.

Также еще одной причиной смерти могло стать отравление — об этом свидетельствует пена у рта погибшего, о которой также упоминала супруга исполнителя. Кроме того, по словам Скурту, супругу Юшко ни разу не допросили из-за ее плохого психологического состояния. У Кохал, как подчеркнула адвокат, истощение — она не ела и не спала почти пять дней. Теща погибшего, по словам адвоката, узнала о смерти Юшко через сутки после случившего и просила дочь сообщить обо всем в полицию. Семья проживала в большой трехкомнатной квартире, а мужчина часто закрывался в своей комнате. Мать Кохал не знала, что там происходит, кроме того, она часто уходила надолго гулять с ребенком.