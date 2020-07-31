В Липецке мать пообещала сыну планшет за молчание об избиении

ВОРОНЕЖ, 31 июл - РИА Новости. Жительница Жительница Липецка два месяца скрывала жестокое избиение своего девятилетнего сына, которого ее сожитель взял за ноги и ударил головой о кухонный диван, сломав предмет мебели, после чего мальчик потерял слух, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону

В отношении 36-летнего жителя Липецка возбуждено дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего ребенка, повлекшее за собой потерю слуха". Санкция данной статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

"По данным следствия, 23 мая 2020 года обвиняемый, находясь в своей квартире, в ходе конфликта с 9-летним сыном сожительницы причинил ему черепно-мозговую травму. Взяв мальчика за ноги ниже колен, он с размаха ударил его затылком о сиденье кухонного дивана так, что деревянная часть дивана сломалась", - говорится в сообщении.

По данным СК, ребенок пожаловался матери, которая в момент конфликта находилась в соседней комнате, на сильную головную боль.

"Мать доставила сына в больницу, запретив ему рассказывать о случившемся. Взамен на молчание пообещала ему планшет. Лишь спустя два месяца после произошедшего мальчик рассказал о травме бабушке, которая заявила в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Как отмечает следствие, после тяжелой травмы головы у мальчика "начались проблемы со слухом".

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По данным следствия, вину он признал и раскаялся в содеянном.