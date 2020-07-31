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В Липецке мать пообещала сыну планшет за молчание об избиении
Жительница Липецка два месяца скрывала жестокое избиение своего девятилетнего сына, которого ее сожитель взял за ноги и ударил головой о кухонный диван, сломав... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T13:30
следственный комитет россии (ск рф)
липецк
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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следственный комитет россии (ск рф), липецк, происшествия

В Липецке мать пообещала сыну планшет за молчание об избиении

13:30 31.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 31 июл - РИА Новости. Жительница Липецка два месяца скрывала жестокое избиение своего девятилетнего сына, которого ее сожитель взял за ноги и ударил головой о кухонный диван, сломав предмет мебели, после чего мальчик потерял слух, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
В отношении 36-летнего жителя Липецка возбуждено дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего ребенка, повлекшее за собой потерю слуха". Санкция данной статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.
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"По данным следствия, 23 мая 2020 года обвиняемый, находясь в своей квартире, в ходе конфликта с 9-летним сыном сожительницы причинил ему черепно-мозговую травму. Взяв мальчика за ноги ниже колен, он с размаха ударил его затылком о сиденье кухонного дивана так, что деревянная часть дивана сломалась", - говорится в сообщении.
По данным СК, ребенок пожаловался матери, которая в момент конфликта находилась в соседней комнате, на сильную головную боль.
"Мать доставила сына в больницу, запретив ему рассказывать о случившемся. Взамен на молчание пообещала ему планшет. Лишь спустя два месяца после произошедшего мальчик рассказал о травме бабушке, которая заявила в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
Как отмечает следствие, после тяжелой травмы головы у мальчика "начались проблемы со слухом".
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В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По данным следствия, вину он признал и раскаялся в содеянном.
"При допросе подозреваемый пояснил, что действовал в воспитательных целях, так как мальчик отказывался делать уроки и оскорблял свою мать", - сообщает следствие, которому предстоит выяснить обстоятельства и причины случившегося, а также дать оценку действиям его матери.
0202312
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Следственный комитет России (СК РФ)ЛипецкПроисшествия
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