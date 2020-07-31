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В Кремле назвали минские договоренности безальтернативными
Россия остается приверженной минским договоренностям по Донбассу, они являются безальтернативными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T12:55
ангела меркель
дмитрий козак
франция
россия
минские соглашения
ситуация в днр и лнр
донбасс
дмитрий песков
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ангела меркель, дмитрий козак, франция, россия, минские соглашения, ситуация в днр и лнр, донбасс, дмитрий песков, украина, в мире

В Кремле назвали минские договоренности безальтернативными

12:51 31.07.2020 (обновлено: 12:55 31.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия остается приверженной минским договоренностям по Донбассу, они являются безальтернативными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Россия была, есть и остается приверженной минским договоренностям и считает, что минский комплекс мер является безальтернативной базой для продолжения поисков путей урегулирования", - сказал Песков журналистам.
Ранее СМИ сообщили, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором он якобы назвал переговоры по Донбассу на уровне политсоветников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
1921004
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Ангела МеркельДмитрий КозакФранцияРоссияМинские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНРДонбассДмитрий ПесковУкраинаВ мире
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