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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200731/1575208923.html
Медведев поздравил мусульман России с Курбан-байрамом
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам, сообщили в его секретариате. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T14:42
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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Медведев поздравил мусульман России с Курбан-байрамом

12:04 31.07.2020 (обновлено: 14:42 31.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМусульмане во время праздничной молитвы
Мусульмане во время праздничной молитвы
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мусульмане во время праздничной молитвы. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам, сообщили в его секретариате.
"Этот день наполнен для всех мусульман самыми светлыми чувствами и ожиданиями. Он символизирует милосердие, призывает к добру и взаимному уважению, верности многовековым традициям, почитанию старших", - говорится в поздравлении Медведева.
Он высоко оценил взаимодействие государства с Духовными управлениями мусульман России.
"Мы поддерживаем вашу вовлеченность в общественную жизнь нашей страны, считаем ее фундаментом для межнационального и межрелигиозного диалога. И, конечно, приветствуем ваши усилия по противодействию религиозному экстремизму и нетерпимости, поддержанию согласия в обществе", - отметил зампред Совбеза, пожелав "благополучия и успехов во всех начинаниях".
Празднование Курбан-байрама в России
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Курбан-байрам отмечают в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и празднуют три дня.

Празднование Курбан-байрама в Москве
1 из 14

Курбан-байрам отмечают в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и празднуют три дня.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Обычно этот праздник — один из самых массовых для мусульман.

Верующий во время богослужения в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети
2 из 14

Обычно этот праздник — один из самых массовых для мусульман.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Однако в условиях пандемии коронавируса намаз проводят с участием минимального количества людей.

Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети
3 из 14

Однако в условиях пандемии коронавируса намаз проводят с участием минимального количества людей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В этом году праздничную молитву в Москве провели только в Московской соборной мечети и без прихожан.

Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле Московской Соборной мечети
4 из 14

В этом году праздничную молитву в Москве провели только в Московской соборной мечети и без прихожан.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В праздничной молитве приняли участие имамы, муэдзины и заместители муфтия.

Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечет
5 из 14

В праздничной молитве приняли участие имамы, муэдзины и заместители муфтия.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Вместе с тем Московская соборная мечеть организовала прямую трансляцию богослужения.

Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-байрам возле Московской соборной мечети
6 из 14

Вместе с тем Московская соборная мечеть организовала прямую трансляцию богослужения.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В регионах с острой эпидемиологической обстановкой мусульманам рекомендовали воздержаться от посещения массовых мероприятий.

Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-байрам возле Московской соборной мечети
7 из 14

В регионах с острой эпидемиологической обстановкой мусульманам рекомендовали воздержаться от посещения массовых мероприятий.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Верующих призвали помолиться дома и прочесть дополнительный намаз.

Верующий перед началом праздничной молитвы в Соборной мечети Новосибирска
8 из 14

Верующих призвали помолиться дома и прочесть дополнительный намаз.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Мусульман утешает то, что они все равно обратятся к Всевышнему с молитвой и проведут главный обряд праздника — жертвоприношение.

Мусульмане во время праздничной молитвы в Соборной мечети Новосибирска
9 из 14

Мусульман утешает то, что они все равно обратятся к Всевышнему с молитвой и проведут главный обряд праздника — жертвоприношение.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Совершить жертвоприношение можно самостоятельно или с помощью специально обученных людей.

Мусульмане во время праздничной молитвы в Соборной мечети Новосибирска
10 из 14

Совершить жертвоприношение можно самостоятельно или с помощью специально обученных людей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Жертвенное мясо по предписанию ислама следует разделить на три части: одну оставить себе, другую раздать соседям, родным и друзьям, а третью — нуждающимся.

Верующий перед началом праздничной молитвы в Соборной мечети Новосибирска
11 из 14

Жертвенное мясо по предписанию ислама следует разделить на три части: одну оставить себе, другую раздать соседям, родным и друзьям, а третью — нуждающимся.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В праздничные дни мусульмане особенно усердно заботятся о неимущих и раздают милостыню.

Мусульмане во время праздничной коллективной молитвы у Соборной мечети Санкт-Петербурга
12 из 14

В праздничные дни мусульмане особенно усердно заботятся о неимущих и раздают милостыню.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Совет муфтиев России посоветовал перечислять стоимость ритуальной жертвы в мусульманские благотворительные фонды.

Мусульмане во время праздничной коллективной молитвы у Соборной мечети Санкт-Петербурга
13 из 14

Совет муфтиев России посоветовал перечислять стоимость ритуальной жертвы в мусульманские благотворительные фонды.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Праздничная молитва у Соборной мечети Санкт-Петербурга.

Мусульмане во время праздничной коллективной молитвы у Соборной мечети Санкт-Петербурга
14 из 14

Праздничная молитва у Соборной мечети Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
1 из 14

Курбан-байрам отмечают в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и празднуют три дня.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 14

Обычно этот праздник — один из самых массовых для мусульман.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
3 из 14

Однако в условиях пандемии коронавируса намаз проводят с участием минимального количества людей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
4 из 14

В этом году праздничную молитву в Москве провели только в Московской соборной мечети и без прихожан.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 14

В праздничной молитве приняли участие имамы, муэдзины и заместители муфтия.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
6 из 14

Вместе с тем Московская соборная мечеть организовала прямую трансляцию богослужения.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
7 из 14

В регионах с острой эпидемиологической обстановкой мусульманам рекомендовали воздержаться от посещения массовых мероприятий.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 14

Верующих призвали помолиться дома и прочесть дополнительный намаз.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
9 из 14

Мусульман утешает то, что они все равно обратятся к Всевышнему с молитвой и проведут главный обряд праздника — жертвоприношение.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
10 из 14

Совершить жертвоприношение можно самостоятельно или с помощью специально обученных людей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
11 из 14

Жертвенное мясо по предписанию ислама следует разделить на три части: одну оставить себе, другую раздать соседям, родным и друзьям, а третью — нуждающимся.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
12 из 14

В праздничные дни мусульмане особенно усердно заботятся о неимущих и раздают милостыню.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
13 из 14

Совет муфтиев России посоветовал перечислять стоимость ритуальной жертвы в мусульманские благотворительные фонды.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
14 из 14

Праздничная молитва у Соборной мечети Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
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